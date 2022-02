Es falso que haya un "pico gigantesco" de casos de cáncer en EEUU desde que se aplican vacunas contra covid-19

No hay evidencias de que haya en EEUU un “pico gigantesco” de casos de cáncer ni de que éste sea de hasta 20 veces el promedio en algunos tipos de esta enfermedad, desde que las vacunas contra el covid-19 comenzaron a aplicarse en el país. El jefe de Pacientes de la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS), Amil Kamaf, aseguró elDetector que esto es falso, y que un aumento de ese calibre habría sido detectado por oncólogos, la red sanitaria estatal o las empresas de seguros médicos, cosa que no ha sucedido. No encontramos evidencias de este incremento en las proyecciones del número de diagnósticos y fallecidos por cáncer de la ACS; los datos apenas han variado entre 2020 (cuando comenzó la vacunación, en diciembre) y 2022. Además, como ya hemos desmentido, las vacunas no generan cáncer. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.