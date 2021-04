Ni antes ni ahora: la ivermectina no funciona como tratamiento contra el covid-19

No, el antiparasitante veterinario ivermectina no funciona como un tratamiento contra el covid-19 para la población en general. Se ha probado en ensayos clínicos, y así lo reconocen instituciones sanitarias mundiales, europeas y de Estados Unidos, pero, según ellas mismas, su uso está contraindicado para tratar la enfermedad. Los resultados de estos ensayos no son concluyentes.

Te contamos: la ivermectina es un antiparasitario de uso animal , aunque también está previsto, sólo bajo observación médica, para el tratamiento de la sarna o escabiosis . Se puede encontrar en solución inyectable, pero la presentación más común es en tabletas o pastillas. Su uso puede producir efectos secundarios como: sarpullidos, náuseas, vómitos, diarreas, dolor de estómago, hinchazón del rostro o de las extremidades, mareos, convulsiones, confusión, baja repentina de la presión arterial, sarpullido grave y lesiones hepáticas, según la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) “Parece haber un interés creciente por un medicamento llamado ivermectina para tratar a los seres humanos contra el covid-19 . La ivermectina se utiliza a menudo en Estados Unidos para tratar o prevenir los parásitos en los animales”, publicó la FDA.

Por WhatsApp ha vuelto a circular una imagen con contenido falso sobre el uso de la ivermectina como tratamiento contra el covid-19 en la que atribuyen al investigador en farmacología Andrew Hill , y a la OMS la recomendación en el uso de ivermectina para tratar el covid-19. Ese contenido es falso y se basa en un ensayo clínico que sí existe pero que no tiene pruebas concluyentes. Más abajo te daremos los detalles de lo que verificamos sobre esta imagen.

Y la búsqueda en Google para preguntar si este medicamento sirve contra el covid-19 se ha mantenido durante todo el año de la pandemia. En marzo hubo un ligero repunte en las consultas. Pero no, ninguna autoridad sanitaria ha aprobado la ivermectina como medicamento para tratar el covid-19 y justo los últimos días de marzo lo reiteraron.

LA FDA, la OMS, la OPS y Europa dicen que no

A finales de marzo, otras instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) , la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Agencia Europea de Medicinas (EMA, por sus siglas en inglés) se pronunciaron y coincidieron en que no se debe usar el medicamento.

Hace apenas unos días, el 31 de marzo de 2021, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tuvo una sesión informativa sobre el covid-19 en la que Sylvain Aldighieri, director adjunto del departamento de emergencias de este organismo , ratificó que no se debe usar la ivermectina. “La posición de la OPS en cuanto al uso de la Ivermectina no ha cambiado desde el mes de mayo de 2020, cuando a través de una primera nota recomendamos no usar Ivermectina en pacientes con covid-19. Recomendamos no usar ivermectina en pacientes con covid-19, excepto en el contexto de ensayos clínicos. Lo mismo para la hidrocloroquina y la azitromicina”, afirmó.

Posteriormente, el mismo 31 de marzo de 2020, la OMS publicó en su página web que el medicamento se puede usar solamente en ensayos clínicos.

Por su parte, la FDA advierte en una publicación titulada “ Preguntas más comunes: El covid-19 y la ivermectina prevista para animales que "se necesitan pruebas adicionales para determinar si la ivermectina puede ser apropiada para prevenir o tratar el coronavirus o el covid-19”.

Además del alerta de uso del antiparasitario de la FDA y de la OMS de que la ivermectina no está probada como medicamento para tratar el covid-19, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) también desaconsejan el uso del medicamento ivermectina. El 22 de marzo de 2021, la EMA determinó que los datos disponibles sobre el medicamento “no respaldan su uso para covid-19, fuera de los ensayos clínicos”. No es primera vez que la OPS se pronuncia en contra del uso de la ivermectina para el tratamiento del covid-19, el 19 de mayo de 2020 lo advirtieron, lo ratificaron el 9 de julio de 2020 : que no se deben usar medicamentos sin evidencia científica, como la ivermectina porque “supone un riesgo para la seguridad de los pacientes y tiene implicaciones bioéticas”, según un comunicado de ese día.

Lo buscan en Google desde hace un año

Con Google Trends, la herramienta de Google para rastrear tendencias de búsqueda en internet, encontramos que desde el 5 de abril de 2020, hace un año y 26 días después de la declaratoria de pandemia , en el buscador hay una consulta constante de la ivermectina ; el mayor registro de búsqueda se produjo del 5 de julio al 11 de julio de 2020, cuando la OPS habló sobre los medicamentos sin evidencia científica en el tratamiento del covid-19. Entre agosto de 2020 y diciembre de 2020 las consultas sobre este medicamento en el buscador se mantuvieron estables y hubo ligeros incrementos en entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Entre el 14 de marzo y el 27 de marzo de 2021 hubo un pico en las consultas sobre el medicamento, aunque luego del pronunciamiento de la OPS, el 31 de marzo, hubo un ligero descenso. La EMA también había insistido en que no se debe usar la ivermectina para tratar los cuadros de covid-19, el 22 de marzo.

Pero en Venezuela, que también aparece en Google Trends, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, recomendó el uso del medicamento, el 3 de abril de 2021, incluso después de la advertencia de la OPS. Venezuela está en el puesto 10 de las consultas sobre ivermectina en Google el mundo.

A pesar de las recientes advertencias de los organismos sanitarios, la consulta en internet sobre el medicamento continúa. Para este 5 de abril de 2021 la gente está buscando lo siguiente: “ivermectiva [en portugués] covid como tomar”, “como tomar ivermectina para covid”, “azitromincina para que sirve”, “protocolo ivermectina covid” “dose ivermectiva [en portugués] covid”. Y los tres primeros países que posicionan el tema son: Perú , Bolivia y Brasil . Estados Unidos ocupa el puesto 23.

Así se ve la búsqueda en Google de la ivermectina en los últimos 12 meses:





No, la ivermectina no está recomendada como circula por WhatsApp

A finales de marzo, circula otra vez, por redes sociales y grupos de Whatsapp, una imagen en la que atribuyen al doctor Andrew Hill , un investigador de farmacología, y a la OMS la recomendación en el uso de ivermectina para tratar el covid-19. El contenido de la imagen es falsa y también le falta contexto. La OMS no ha recomendado el uso de la ivermectina, ni antes ni ahora, y usa datos reales de un ensayo clínico que hizo el doctor Hill sobre el uso del medicamento , pero no es nada concluyente, son apenas los datos de un estudio.

Esta es la imagen que atribuyen a la OMS y al doctor Andrew Hill, y que llegó a la redacción de El Detector:





En la imagen se lee: “Hasta que por fin la OMS tuvo que reconocerlo. ¿Cuánta gente a (sic) muerto por esta omisión? Tomen ivermectina”. La foto, que no es legible a primera vista, tiene el logo de la OMS, la foto del doctor Andrew Hill, el logo del A CT Accelerator (Acelerador del acceso a las herramientas contra el covid-19) de la OMS (un programa que busca “poner fin a la fase aguda de la pandemia mediante el despliegue de las pruebas, los tratamientos y las vacunas”, según se lee en su página oficial) y la leyenda: “OMS tuvo que cambiar su recomendaciones negativas que hizo a Ivermectina” y estas observaciones: “El uso de ivermectina como tratamiento se asoció a: 75% de reducción de la mortalidad, menores tasas de hospitalización, menor duración de la hospitalización, mayores tasas de recuperación clínica, tiempo de eliminación viral más rápida”.

Vamos a explicar en detalle por qué es una imagen falsa y a la que la falta contexto:





Conclusión

Por redes sociales, por WhatsApp e incluso en las búsquedas de tendencias en Google hay conversación digital sobre la ivermectina como tratamiento para el covid-19. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y la FDA coinciden en que no se debe usar en pacientes con covid-19 porque su uso no está probado y ya la OMS advirtió que solo debe usarse en ensayos clínicos.

A la redacción de El Detector llegó una imagen con contenido falso y a la que le falta contexto: atribuyen a la OMS y al doctor en farmacología, Andrew Hill, la recomendación en el uso de ivermectina para tratar el covid-19. La OMS no recomendó, ni antes ni ahora, el uso de la ivermectina. Los datos que se leen en la imagen son de un ensayo clínico hecho en Reino Unido que no tiene evidencias concluyentes y que no representa la recomendación de ninguna institución de usar la ivermectina. En resumen: no, no está aprobado el uso de la ivermectina para tratar o prevenir el covid-19.

Fuentes:



FDA. Por qué no debe utilizar ivermectina para tratar o prevenir el covid-19 . Página consultada el 2 de abril de 2021.

Medecines San Frontieres. Ivermectina oral . Página consultada el 2 de abril de 2021.

Univision Noticias. Temas coronavirus . Página consultada el 2 de abril de 2021.

Academic Medical Education (AME). Andrew Hill, MD . Página consultada el 2 de abril de 2021.

Preliminary meta - analysis of ramdomized trials of ivermectin to treat SARS-CoV-2 infection . Página consultada el 2 de abril de 2021.

OMS. La OMS aconseja que la ivermectina solo se use para tratar covid-19 en ensayos clínicos . Página consultada el 5 de abril de 2021.

Twitter de la Organización Panamericana de la Salud. Sesión informativa covid-19 . Página consultada el 2 de abril de 2021.

Organización Panamericana de la Salud. Contáctenos . Página consultada el 2 de abril de 2021.

Canal de YouTube de la OPS. Sesión para prensa sobre covid-19 de la OPS (Audio español, mayo 19, 2020) . Página consultada el 5 de abril de 2021.

FDA. Preguntas más comunes: El covid-19 y la ivermectina prevista para animales . Página consultada el 2 de abril de 2021.

Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). La EMA desaconseja el uso de ivermectina para la prevención o el tratamiento de COVID-19 fuera de los ensayos clínicos aleatorios . Página consultada el 2 de abril de 2021.

OPS. OPS no recomienda uso de medicamentos sin evidencia científica para tratamientos de la covid-19 . Página consultada el 2 de abril de 2021.

OMS. Alocución de apertura director general de la OMS en la rueda de prensa sobre la covid-19 celebrada el 11 de marzo de 2020 . Página consultada el 5 de abril de 2021.

Google Trends. Búsqueda ivermectina . Búsqueda el 5 de abril de 2021.

El Nacional. Omar Prieto promociona la ivermectina para tratar a pacientes con covid-19 . Página consultada el 5 de abril de 2021.

Salud con lupa. Ministerio de Salud: El perú retirará la ivermectina de las terapias covid-19 . Página consultada el 5 de abril de 2021.

El País. Los hospitales de Brasil aún distribuyen cloroquina en “kits de tratamiento preventivo” contra la covid-19 . Página consultada el 5 de abril de 2021.

OMS. Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus . Página consultada el 2 de abril de 2021.

OMS. Acelerador del acceso a las herramientas contra la covid-19 . Página consultada el 2 de abril de 2021.

Fundación Clinton .Página consultada el 2 de abril de 2021.

Fundación Bill y Melinda Gates . Página consultada el 2 de abril de 2021.

AFP Factual. ¿La OMS reconoció la efectividad de la ivermectina contra el covid-19? Página consultada el 2 de abril de 2021.

Esta verificación se hizo con el apoyo de la Chan Zuckerberg Initiative.

¿Viste algún error o imprecisión? Ayúdanos a corregirlo. También queremos leer si hay algún mensaje o imagen que quieres que verifiquemos. Escríbenos a eldetector@univision.net

Aquí te contamos sobre nuestra metodología y política de corrección.

Cargando Video... ¿Es cierto que las vacunas contra el coronavirus causan infertilidad? El Detector de Univision te explica