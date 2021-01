¿Puede decirse realmente que Trump no tenía un plan de vacunación?

El primer día del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris voces de su mismo partido expresaron que la nueva administración descubrió que Trump no tenía un plan real para la vacunación contra la covid-19.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo dijo en unas declaraciones a la prensa durante la mañana del 21 de enero: “Supimos esta mañana que el gobierno de Trump no tenía un plan real para la producción y distribución de la vacuna. Otra de una serie de su terrible e inefectivo enfoque de eso [la pandemia] desde su negación al principio, cuando lo llamó un engaño. Encontramos que no tenían un plan”.

Si acudimos a los informes oficiales de las fuentes del gobierno federal, encontramos que esa afirmación es engañosa. Aunque no se haya cumplido, el plan del gobierno de Trump existió.

Distribución

Una base de datos de USA Today , actualizada al 20 de enero, indica que solo 4.3% “de la gente en Estados Unidos” ha recibido la vacuna y que “54.1% de las vacunas distribuidas no se han usado todavía”. El registro tiene como fuentes a los CDC y análisis propios.

La cifra sigue siendo inferior a la prometida, pero los retrasos en la distribución de la vacuna no indican que no hubiera un plan para la vacunación durante el gobierno de Trump.

Los CDC, que están adscritos al Departamento de Salud y Servicios Sociales del gobierno federal, - en una publicación actualizada al 8 de enero de 2021, 12 días antes de la toma de posesión de Joe Biden como presidente - establecen un plan dividido en fases en las que se debía poner la vacuna y quiénes deberían recibirlas primero: en la 1a, el personal sanitario y mayores de las residencias de ancianos; en la 1b, trabajadores esenciales y personas mayores de 75 años; y en la 1c, personas entre 65 y 74 años, personas entre 16 y 64 años, y otros trabajadores esenciales. Estas son recomendaciones de los CCD "a los gobiernos federal, estatales, y locales”. Aunque todavía no se haya pasado de la fase 1a, son indicativas de un plan.

Los estados también tienen la decisión de quién recibirá primero las vacunas y sobre su administración . El reporte de Univision Noticias que citamos antes dice que había opiniones que apuntaban a que “el gobierno federal asignó demasiada responsabilidad por las vacunas a los departamentos de salud estatales, que no cuentan con recursos para la titánica tarea de vacunación masiva”.

Biden dijo en ese discurso: “El plan de vacunación del gobierno de Trump para distribuir vacunas se está quedando atrás, muy atrás. Estamos agradecidos con las compañías, los médicos, los científicos, los investigadores y la 'Operación Warp Speed' por desarrollar las vacunas rápidamente. Pero como he temido y he advertido, el esfuerzo por distribuir y administrar la vacuna no está progresando como debería”.