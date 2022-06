Es falso ese mensaje que te dice que habrá una ola de secuestros de niños coordinada desde "una prisión": elDetector responde

En el resto del mensaje falso, el contenido es siempre el mismo. Dice que esa supuesta instrucción se dio porque “ya las personas no pagan rescate por los autos, motos, ni extorsiones telefónicas, ellos dicen que por los niños sí lo harán, así es que no dejen a sus niños solos”. Por todo ello pide a los adultos que no dejen que los niños “se vayan solos a la escuela ni que regresen solos a su casa” y que en la calle los mantengan “siempre a la vista siempre agarrados de la mano”.