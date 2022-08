El IRS no contratará a 87,000 nuevos fiscales, ni hay evidencias de que perseguirá más a personas de menores ingresos

Es falso que el IRS va a contratar a 87,000 nuevos agentes y a duplicar el tamaño de la agencia, como han señalado políticos republicanos como el senador Ted Cruz. Un informe del Departamento del Tesoro de 2021 propone la contratación gradual de 86,852 nuevos empleados durante un periodo de 10 años. Pero un porcentaje significativo de esa cantidad no serían agentes, sino empleados dedicados al servicio al cliente y otras tareas. Además, el IRS no llegaría a duplicar su fuerza laboral, ya que muchos de los nuevos empleados serán reemplazos para los que se retirarán del IRS durante el periodo, la gran mayoría debido a la jubilación. Y no hay evidencias de que se aumentaría la persecución del IRS a las pequeñas empresas y a las personas de bajos y medianos ingresos, en lugar de a los multimillonarios o las grandes corporaciones, tanto en números brutos o porcentajes. Cómo el aumento del presupuesto y personal del IRS afectaría la aplicación de la ley de la agencia en la práctica está por verse. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.