Las vacunas NO son peligrosas porque haya un aumento récord de notificaciones al VAERS. Esto es falso

Haciéndose eco de Beninger, el Dr. Robert Legare Atmar , especialista en enfermedades infecciosas en Baylor College of Medicine, quien también analiza vacunas, nos dijo entonces que durante la temporada de gripe, por ejemplo, muchas de las muertes habituales de personas en residencias de ancianos podrían haber sido notificadas al VAERS este año si hubieran recibido vacunas contra el covid-19. Sin embargo, en el pasado, una muerte similar durante la temporada de la gripe no hubiera sido notificada porque no se pensaría que estaba relacionada con la vacuna.