¿Afectan la fertilidad, el ADN, me hacen totalmente inmune? 5 mitos populares sobre la vacuna del covid-19

Las vacunas contra el covid-19 son el tema del momento. Para alabarlas o desacreditarlas la gente habla, comparten mensajes, memes e información sobre ellas. En esa fina línea de lo que es cierto y lo que no, se cuelan algunos mitos , como, por ejemplo, que las vacunas causan infertilidad, que tienen un chip con el que corporaciones oscuras buscan controlar a la población o bien que quienes se vacunan ya pueden dejar de usar la mascarilla para prevenir el contagio.

Fuentes:

El Detector. Las vacunas contra el covid-19 no causan infertilidad . Página consultada el 25 de febrero de 2021.