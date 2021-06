El reto del imán es falso: las vacunas contra el covid-19 no contienen “metales pesados” que atraen imanes

Es falso que las vacunas contra el covid-19 contienen “metales pesados” capaces de atraer imanes, como muestran varios videos del “reto del imán” (o ‘ magnet challenge ’) en internet. En uno de ellos, subido a la plataforma Odysee , se ve cómo a una mujer anciana - cuya edad no se menciona - se le queda pegado un imán redondo que le acerca otra persona al brazo en el que recibió la primera dosis de la vacuna. Quien graba no dice qué vacuna le pusieron a su “vecina”, pero indica que fue hace ocho días (tampoco aclara ni la fecha ni el lugar donde se registró el video).

Otros videos en español, difundidos en redes sociales como Twitter y TikTok , muestran a más personas - quienes no dicen hace cuánto se vacunaron - acercándose cucharas, llaves o imanes de la nevera para supuestamente demostrar que las vacunas son “magnéticas”. Pero esto no es cierto, “porque las vacunas no contienen ningún metal pesado que genere ese tipo de atracción”, le dijo a El Detector el virólogo Javier Jaimes , investigador de la Universidad de Cornell, a través de una llamada telefónica.