Estas son las falsedades que dijo Rudy Giuliani sobre Dominion... y ahora enfrenta demanda millonaria

1- No pudo comprobar la eliminación de votos a favor de Trump

2- No presentó evidencias de la triangulación Dominion – España – Venezuela

3- Las repitió y las repitió: el desfile de falsedades de Giuliani sobre el fraude electoral

En esta verificación de The Washington Post encontrarás los detalles y el por qué sus afirmaciones no tuvieron validez.

¿Incautó el ejército de Estados Unidos de los servidores de conteo de votos en Alemania operados por Dominion, la empresa que abastece de máquinas de votación al 37.3% del sistema automatizado en Estados Unidos? No, eso no es cierto y acá lo demostramos:



¿Era el presidente del consejo de administración de una subsidiaria de Dominion Voting Systems parte del equipo de transición de Joe Biden? No, eso no es cierto. El vicealmirante retirado de la Guardia Costera de Estados Unidos Peter Neffenger es el presidente de la Junta directiva de Smartmatic y fue un voluntario del equipo de transición presidencial de Joe Biden, pero no tiene ninguna afiliación con Dominion. Smartmatic es una empresa rival de Dominion, no una subsidiaria.