El ejército estadounidense no incautó los servidores de Dominion en Alemania

¿Incautó el ejército de Estados Unidos los servidores de conteo de votos en Alemania operados por Dominion, la empresa que abastece de máquinas de votación a muchos estados estadounidenses? No, eso no es cierto. No hay fuentes para el tuit que citó el congresista republicano por Texas Louie Gohmert para hacer la afirmación, en el que admite que no sabe si sea cierta. Dominion no está afiliada a Scytl, la empresa que Gohmert cita como propietaria de los servidores alemanes. La compañía dijo que el ejército estadounidense no ha incautado ninguno de sus servidores y que tiene su sede en España, no en Alemania. Ninguna información electoral estadounidense se almacena en sus servidores fuera de Estados Unidos, también aclaró la compañía.

La afirmación apareció en un artículo publicado por The Geller Report el 14 de noviembre de 2020 titulado "El ejército estadounidense incauta servidores de Dominion en Alemania, la abogada de Trump Sidney Powell jura: 'Voy a liberar al Kraken'" (archivado aquí ) que decía:

"Continúan acumulándose las evidencias de un enorme fraude electoral, y estos dos nuevos acontecimientos podrían revelar todo el asunto. Los servidores de Dominion pueden revelar cuán extenso fue el fraude; podrían cambiar el juego. Y la abogada de Trump, Sidney Powell, dice que es "irrefutable" que Trump obtuvo una victoria aplastante. Los intentos desesperados de los medios de comunicación por desacreditar todas las acusaciones de fraude, descartándolas con racionalizaciones burdas y precipitadas, y por suprimir toda discusión sobre el asunto muestran cuán cerca está el equipo de Trump de exponer toda esta enorme iniciativa. La libertad y el futuro de la nación están en juego".

Los usuarios en las redes sociales solo vieron este título, con esta descripción:



[US Army seizes Dominion servers in Germany, Trump lawyer vows, 'I'm going to release the Kraken' - Geller Report News] "El ejército de EEUU incauta los servidores de Dominion en Alemania, el abogado de Trump jura: 'Voy a liberar al Kraken' - Geller Report News".

El artículo se basó en la afirmación de que un servidor alemán había sido incautado por el ejército estadounidense, según este tuit publicado el 13 de noviembre de 2020 por George Papadopoulos, un exasesor de política exterior de Donald Trump que fue encarcelado por mentirle al FBI sobre sus contactos con los rusos durante la campaña de 2016. Se especula que Papadopoulus podría recibir un indulto presidencial antes de que Trump deje el cargo:

"NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: el congresista Louie Gohmert ha dicho que el ejército estadounidense ha confiscado servidores de Dominion en Alemania".



Papadopoulos se refería a los comentarios que el congresista Gohmert realizó en la llamada de Zoom transmitida por Newsmax, como se relata en este tuit:



"Louie acaba de decir que ¡¡¡El ejército estadounidense entró y confiscó los SERVIDORES de Scytl!!!

La máquina de votación de Scytl la sacaron de Barcelona, España. Scytl se transformó en Dominion".

El congresista Gohmert, un republicano de Texas, dijo en la llamada de Zoom que el domingo le suministraron:

"... información por parte de algunos de nuestros antiguos empleados de inteligencia de que había pruebas extremadamente convincentes que podían inferirse de que Scytl, que es una empresa con sede en Barcelona, España, fue responsable de acumular toda la información de todas las máquinas y todo eso. Pero ahora la sede principal se había trasladado a Frankfurt".

Gohmert afirmó que recibió más detalles el lunes temprano, pero que el ejército estadounidense ya había tomado medidas:

"... resulta que, no sé si es la verdad, sé que hubo un tuit alemán en alemán que decía que el lunes las fuerzas del ejército estadounidense entraron en Scytl y se llevaron su servidor. Algunos creen que fue la inteligencia estadounidense la que manipuló todo esto para cubrirse el trasero".

Este es el video con los comentarios del congresista Gohmert:



El congresista Gohmert repitió la afirmación en una entrevista de Newsmax:



Lead Stories encontró una copia del tuit alemán ( archivado aquí ) al que Gohmert parecía estar haciendo referencia:

"Etwas großes ist im Anmarsch. Die spanishce Softwarefirma Scytl, die weltweit Wahlmanipulationssoftware anbietet, die in den USA eingesetzt waren, ist ins Fadenkreuz geraden.

Die Server fur die Manipulation stand in Germany (Frankfurt). Ein Schelm wer böses dabei denkt. Heute Nacht wurde durch die USA ARMY, mit einem riesigen Aufgebot die Surfer beschlagnahmt".



Esta es una traducción del tuit en alemán al español:

"Algo grande va a ocurrir. La empresa española de software Scytl, que suministra software de manipulación electoral en todo el mundo y que se utilizó en Estados Unidos, está en la mira.

El servidor para la manipulación estaba en Alemania (Frankfurt). Quien piense mal debería avergonzarse. Esta noche, el ejército estadounidense confiscó un enorme grupo de servidores".

No existe una fuente para esta información ni una confirmación independiente de que la afirmación sea real. De hecho, Gohmert reconoció en su entrevista que "no sé si es la verdad".

¿Cómo sabemos que no puede ser verdad? Scytl, la empresa en cuestión, publicó una detallada declaración, pero no estaba accesible en línea en el momento de escribirse este artículo. Lead Stories la archivó aquí.

La compañía señaló que no tiene su sede en Alemania, ningún servidor ha sido incautado por militares o la inteligencia estadounidenses, no hay información de conteo de votos estadounidense en ningún servidor fuera de Estados Unidos y no está afiliada a Dominion.

Ésta es la declaración completa:

"Verificación de hechos sobre las elecciones estadounidenses: Desmintiendo las noticias falsas

13 de noviembre de 2020 | General

Luego de varias declaraciones erróneas que se han publicado en las redes sociales y digitales, Scytl quisiera aclarar lo siguiente:





Las tecnologías implementadas por Scytl en Estados Unido las aloja y administra dentro de Estados Unidos una subsidiaria local, SOE Software, con sede en Tampa, Florida. No tabulamos, computamos ni contamos los votos en Estados Unidos. No suministramos máquinas de votación en Estados Unidos. No brindamos servicios de votación en línea a las jurisdicciones estadounidenses para las elecciones estadounidenses. No tenemos servidores ni oficinas en Frankfurt. El ejército estadounidense no ha incautado nada de Scytl en Barcelona, Frankfurt ni en ningún otro lugar. No somos propiedad de George Soros y nunca hemos estado vinculados con él. No estamos vinculados a Smartmatic, SGO, Dominion o Indra. Tampoco tenemos vínculos con Rusia.

Para las elecciones generales estadounidenses, Scytl brindó cuatro productos y servicios a clientes de ciudades, condados y estados en todo Estados Unidos. Cada uno de estos productos y servicios proporciona información creada y aprobada por cada cliente individual, a los votantes o trabajadores electorales temporales.

Election Night Reporting (ENR): ENR es una plataforma que brinda una representación visual de los votos que han sido tabulados por los funcionarios electorales locales. ENR les permite a las oficinas electorales brindarles resultados electorales en tiempo real a los ciudadanos en una plataforma multilingüe y compatible con dispositivos móviles. La noche de las elecciones, cada oficina electoral tabula el voto utilizando las máquinas físicas de su proveedor de tabulación y carga esos resultados en el ENR de Scytl. Todos los servidores ENR de Scytl que se utilizan para las elecciones estadounidenses se encuentran físicamente en Estados Unidos. Scytl NO tabula, computa ni cuenta los votos.

Capacitación en línea para trabajadores electorales: Scytl trabaja con las oficinas electorales para tomar su contenido de capacitación ya creado y colocarlo en un sistema de gestión de aprendizaje en línea, lo que aumenta la retención de información, la coherencia y la capacidad de monitorear/reportar el progreso de las personas en capacitación. Cada cliente individual proporciona y aprueba completamente todo el contenido de esta capacitación.

Educación para votantes en línea: Nuestra Voter Education Platform (plataforma de educación para votantes) es una herramienta que se utiliza para crear un sitio web para que los funcionarios electorales proporcionen información electoral importante antes, durante y después de una elección. Esta herramienta les permite a los votantes buscar dónde pueden votar, los métodos de votación disponibles, cualquier identificación u otros requisitos necesarios para votar, registrarse para votar, ver su boleta de muestra y más. Cada cliente individual proporciona y aprueba todo el contenido en estos sitios web.

Electronic Ballot Delivery (eBD): Es una plataforma que les permite a las oficinas electorales estatales entregar boletas de forma segura al UOCAVA (Acta de Votación de los Ciudadanos en la Fuerzas Armadas o en el Extranjero) y a los votantes ausentes. Cada estado tiene diferentes leyes y regulaciones con respecto a quién puede solicitar su boleta mediante este sistema y cómo se puede devolver esa boleta. Todos los servidores que se utilizan para eBD para las elecciones estadounidenses se encuentran físicamente en Estados Unidos. Qué no hace eBD:

Permitirles a los votantes votar en línea. Tabular, computar o contar votos".

NewsGuard , una compañía que utiliza a periodistas capacitados para clasificar la confiabilidad de los sitios web, describe a gellerreport.com como:

"Un blog dirigido por la activista Pamela Geller que describe el islam y sus seguidores desde una perspectiva negativa. El sitio ha publicado afirmaciones falsas sobre el expresidente estadounidense Barack Obama y la pandemia de COVID-19".

Según NewsGuard, el sitio no mantiene estándares básicos de fiabilidad y responsabilidad. Lea su evaluación completa aquí .

Este artículo fue publicado originalmente en Lead Stories el 14 de noviembre de 2020.

Esta verificación de datos forma parte del convenio FactChat, coordinado por la International Fact-Checking Network (IFCN) con el apoyo de WhatsApp. El objetivo del proyecto es llevar mejor información en español durante las elecciones presidenciales de los EEUU en 2020. Este y otros chequeos políticos los puedes recibir directo por WhatsApp haciendo click aquí o registrando el número +1 727-477-2212 y escribir "Hola". Te esperamos.

¿Viste algún error o imprecisión? Ayúdanos a corregirlo. También queremos leer si tienes una propuesta de verificación del discurso político o imágenes: eldetector@univision.net

Aquí te contamos sobre nuestra metodología y política de corrección.

#chatbot