Fox News y Newsmax se retractan en sus desinformaciones sobre las elecciones, pero dejan desconfianza en el sistema electoral

A partir del 18 de diciembre, vimos a las televisoras estadounidenses Fox News y Newsmax desmentir los mensajes que habían estado difundiendo de forma sostenida desde las elecciones del 3 de noviembre, sobre un supuesto fraude electrónico que manipuló los votos, con las compañías de tecnología electoral Dominion y Smartmatic a la cabeza.

En las afirmaciones, estas cadenas de televisión relacionaban a la empresa Dominion con Smartmatic, e insistían, entre otras cosas, en que Hugo Chávez y el régimen venezolano eran los propietarios de esta última.

El 14 de diciembre la compañía anunció que había mandado avisos legales y cartas a esos dos medios y a OANN (One American News Network), en las que les exigieron se retractaran de sus publicaciones “falsas y difamatorias” contra la empresa. “Smartmatic informó a estas organizaciones que se reserva todos sus derechos y remedies legales, incluyendo el derecho a emprender demandas por difamación y descrédito”, dicen en el comunicado de prensa.

La carta que la compañía envió a Fox News, la televisora más grande, y que firma el abogado litigante de la empresa J. Erik Connolly, tiene 20 páginas. En ellas Connolly enumera las veces en las que los presentadores y Rudy Giuiliani y Sidney Powell como invitados a sus programas hicieron “declaraciones falsas”. Y dice la carta: “Fox News dijo a sus millones de televidentes y lectores que a Smartmatic la fundó Hugo Chávez, que su software se diseñó para amañar las elecciones, y que Smartmatic conspiró con otros para cometer fraude contra los estadounidenses y amañar las elecciones de 2020 en EEUU, cambiando, inflando y borrando votos”.

Para cerrar, la misiva exige a Fox News que publique una retracción “plena y completa”, en “múltiples ocasiones” y en sus programas matutinos y nocturnos, su página web y sus redes sociales.

El 18 de diciembre, Lou Dobbs, presentador emblemático de Fox Business Network y defensor del presidente Trump, daba paso a un segmento de más de tres minutos en el que Eddie Pérez, experto del Open Source Election Technology Institute (OSET en inglés), una organización independiente que supervisa procesos electorales, habló de Smartmatic.

En un formato de pregunta y respuesta, le preguntaban a Pérez si había evidencias de las afirmaciones que semanas antes habían difundido en Fox News. El experto respondió que no: "No he visto ninguna evidencia de que el software Smartmatic se haya utilizado para eliminar, cambiar o alterar nada relacionado con las tabulaciones de los votos".

Fox News repitió el segmento con Eddie Pérez en otros dos programas, “Justice with Judge Jeanine” y “Sunday Morning Futures”, reportó The Washington Post. Gregory Miller, el cofundador de OSET, dijo a ese periódico que la cadena no les informó que la entrevista con Pérez se usaría para hacer este desmentido. “Estábamos todos sorprendidos cuando salió, de cómo se elaboró y lo que terminó siendo”.

Newswax publicó el 19 de diciembre una “aclaración”, en la que también repitió la frase “no hay evidencias”, para desmentir la cobertura propia que había reforzado el relato del fraude. El presentador John Tobacco leyó ese mismo comunicado el lunes.

La cadena conservadora OANN News no ha publicado ninguna rectificación hasta el momento en el que escribimos esta nota. El día, sin embargo, amaneció con una demanda efectiva contra ese medio, Newsmax y el equipo de campaña de Trump. Eric Coomer, director de seguridad de Dominion Voting Systems, introdujo la acción legal el 22 de diciembre en un tribunal de Colorado. “Gente con una intención política y financiera me ha lanzado al punto de mira, pero en el fondo soy una persona privada”, cita Associated Press su declaración.

¿Es una aclaratoria suficiente?



Así que dos medios de comunicación audiovisuales de Estados Unidos, uno de alcance masivo y otro de menos influencia pero que compite en el nicho de la opinión pública más conservadora del país, se desmintieron a sí mismos. Las dos aclaratorias usaron el tono de una verificación de datos y hechos de las informaciones que ellos mismos habían difundido de forma repetida.

Desde los días inmediatos a las elecciones del 3 de noviembre, en El Detector, junto con nuestros verificadores de datos aliados en el canal FactChat, hemos publicado varias notas que desmontan las informaciones y declaraciones sobre el supuesto fraude electrónico a manos de Dominion y desmienten la vinculación de Smartmatic con esa compañía. Las piezas periodísticas demuestran que los software de las dos empresas son diferentes; que no se usaron para transferir millones de votos de Donald Trump a Joe Biden o que esos votos no se enviaron a España; que el ejército de Estados Unidos no se incautó los servidores de Dominion en Alemania; que un directivo de esta compañía no estaba en el equipo de transición de Biden y que Smartmatic no es una empresa de propiedad chavista.



Los mensajes de Fox News, Newsmax y OANN News, que son televisoras de formato tradicional, se multiplican por otros canales no formales, como medios no certificados de internet y las redes sociales.

Un artículo del MIT Technology Review reportó con cifras de Zignal Lab (una compañía que mide opiniones y tendencias en la Big Data para servir a clientes en departamentos de mercadeo y relaciones públicas) que hubo más de 1.9 millones de menciones a un “fraude electoral” solo durante la última semana de noviembre.

¿Basta con las aclaratorias de Fox News y Newsmax para revertir el impacto de sus mensajes?

El “no” de Nina Jankowicz es terminante. “Aclaratorias como las que hemos visto de Newmax y Fox no son suficientes para revertir el efecto de la desinformación dañina que han amplificado. Más bien, tienen la intención de ser una cobertura legal”, nos respondió por correo electrónico . Jankowicz es experta en desinformación del Wilson Center, un instituto de investigación académica independiente localizado en Washington D.C. “Para empezar, unas cadenas de noticias responsables no permitirían que opiniones como estas se amplificaran”, añadió. Porque, comenta Jankowicz, “sabemos que las verificaciones de datos con frecuencia no llegan a las audiencias previstas”.

El presidente Trump sigue operando como altavoz de estos mensajes.

Ha estado hablando de “fraude electoral” desde la campaña, en sus mítines y presentaciones.

Y no solo ha difundido de forma amplia los contenidos sobre el supuesto robo de las elecciones de las televisoras que ahora se desmintieron a sí mismas, sino que continúa replicando la idea del fraude masivo y de que ganó las elecciones “de forma arrolladora” ( by a landslide), en su cuenta de Twitter. No ha dejado de hacerlo después de que el Colegio Electoral declarara oficialmente a Biden como presidente electo con 306 votos para él y 232 para Trump.

La mayoría de los tuits de Trump tienen una etiqueta de amonestación de la red social. En el timeline del presidente los rótulos de Twitter ya no se ven como adendas de advertencia, sino como una parte natural de sus mensajes. El aviso más repetido: "Esta afirmación sobre fraude electoral está cuestionada”. Si entre el 4 y el 18 de noviembre, en solo dos semanas, las publicaciones de Trump amonestadas por Twitter rompieron el umbral de las 100, a la fecha ya son al menos 372.



Algo curioso ocurrió, sin embargo: los seguidores del presidente en Twitter han bajado por más de 400,000 personas, desde el 18 de noviembre, cuando publicamos el artículo sobre las reprimendas de Twitter a Trump. Entonces los seguidores habían remontado a los 88,963,000; al momento en el que cerramos esta nota están en los 88,500,000

El daño ahora y los años venideros

La desinformación sobre las elecciones presidenciales de noviembre ya dejó una huella visible sobre las votaciones presidenciales, si nos atenemos a las opiniones que reflejan las encuestas desde los días inmediatos al 3 de noviembre hasta ahora.

Entre el 6 y el 10 de diciembre, tres encuestas mostraban que un 42% opinaba que Biden no había ganado legítimamente la elección; un 79% de votantes republicanos creía que hubo fraude y 70% de entrevistados de esa misma tendencia política consideraba que las votaciones “no fueron libres y justas”.

Una encuesta que condujeron NPR y PBS News Hours, entre el 1 y el 6 de diciembre y entre 1,065 adultos, encontró que 72% de los republicanos consultados creen que los resultados de las elecciones presidenciales no son “exactos”.

El 11 de ese mismo mes, los investigadores de las universidades de Northeastern, Harvard, Northwestern y Rutgers publicaban otro sondeo mucho más grande, con una muestra de 24,000 estadounidenses. En esta encuesta, 64% de los republicanos entrevistados dijeron no tener confianza en la imparcialidad de las elecciones; un 84% expresó preocupación por un conteo de los votos “inexacto o sesgado”; un 85% expresó preocupación por un “fraude del voto por correo”, y un 81% creía que personas que no tienen la nacionalidad estadounidense habían votado el 3 de noviembre.

The Guardian hizo, por otro lado, su propio trabajo de campo . El periódico recogió las opiniones de votantes republicanos en un mitin de Donald Trump en Georgia, en campaña por las próximas elecciones, en enero, que decidirán el desempate en el Senado. Los reporteros hablaron con 12 de los simpatizantes del presidente, que les dijeron que ya no veían tanto Fox News como Newsmax y OANN News.

Y una de ellos, Laura Voyle, de 57 años, les comentó: “Creemos realmente que esta elección es corrupta ( crooked). No voy a [votar] la próxima vez, a menos que nos den una elección limpia con papeletas, carnets de identificación y huellas dactilares. No voy a votar con máquinas de Dominion”.

Cuando la desinformación se repite, los mensajes erróneos se instalan en los cerebros y así son mucho más difíciles de corregir. Eso explica Tommy Shane en una investigación para First Drafts, una organización independiente que trabaja contra la desinformación. “Si oyes una declaración más de una vez, es más probable que creas que es verdad. La repetición puede hacer que una creencia parezca más extendida de lo que es, lo cual puede aumentar su viabilidad, llevando a la gente a la falsa conclusión de que, si mucha gente piensa que es verdad, hay un buen chance de que lo sea”.

Nina Jankowicz había dicho ya a MIT Technology Review, a principios de este mes, que la confianza en el proceso electoral disminuiría “durante un largo tiempo” y que el relato continuo con desinformación sobre las elecciones “va a hacerles más difícil a los seguidores de Trump confiar en el proceso democrático en el futuro”.

En el correo electrónico que nos respondió, la experta concluyó que la administración Trump ya perpetuó este relato de desconfianza. “La democracia no funciona sin la participación o confianza en las instituciones que la hacen funcionar y ya estamos viendo mucho de eso apenas un mes después de la elección de 2020”, dijo.

El lado bueno

Elizabeth Connors, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina de Sur, hizo una investigación en la que preguntó a republicanos y demócratas si sus opiniones sobre las elecciones presidenciales de este año buscaban impresionar o decepcionar a sus compañeros de ideología.

Encontró que los partidarios de las dos tendencias pueden sentir una cierta “presión social” para estar a favor o no de los resultados electorales de noviembre. Y que por ello, “al menos algunos” de los republicanos pueden creer que los demócratas se robaron las elecciones presidenciales. “Otros pueden estar diciendo simplemente que eso es lo que creen, pero saben, en efecto, que Biden ganó el voto popular y el voto electoral”, agregó.

“Por supuesto, solo porque los partidarios sientan la presión social de decir algo eso no significa necesariamente que están mintiendo cuando los encuestan sobre sus creencias. Pero sabemos que la presión social cambia de forma muy poderosa actitudes y comportamientos, incluyendo lo que la gente dice sobre sus propias actitudes, valores y parcialidades”, abundó Connors.

Laura Zommer, directora ejecutiva y periodista de Chequeado, un sitio digital verificación de datos y hechos pionero en América Latina, coindice con la experta Nina Jankowicz, pero con un matiz positivo.

En su opinión, sí, los desmentidos de Fox News y Newsmax no son suficientes para revertir los efectos de la desinformación. Eso nos respondió por Whatsapp: “Nunca alcanza del todo para contrarrestar el daño, excepto que en una desmentida uno logre lo que buscamos siempre los verificadores, y que pocas veces logramos, que es que sea más viral la desmentida de una desinformación que la desinformación misma”.

Sin embargo, estas dos rectificaciones –y las de cualquier medio que mienta- son, considera Zommer, “u n paso para celebrar[se], sobre todo si lo hicieron abiertamente, reconociendo que antes habían publicado algo que resultó ser falso”.

Y, si se institucionaliza, la práctica del desmentido de informaciones falsas a la larga favorece a la democracia. “Aunque no tenga el alcance que tuvo la desinformación, [el desmentido] va construyendo una audiencia con más capacidad crítica, más capacidad de sospechar o dudar de que no siempre todo lo que le dicen ni los líderes ni los medios es verdadero. Y, además, porque también impide que la mentira quede impune”.

Zommers piensa que el hecho de que Fox News y Newsmax se echaran atrás en la difusión de mensajes falsos y sin bases patentiza que la desinformación es un problema que no solo compete a las redes sociales, los troles o las cuentas sin verificar. También a los políticos y a los medios: “Tenemos que ir desarrollando más conocimiento y más capacidad en la audiencia para que no se coman cualquiera [cosa]”.

La prevención es preferible a la cura si se trata de desinformación. Eso recuerda Tommy Shane en su investigación para First Draft.

