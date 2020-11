Las descabelladas fantasías del abogado de Trump Rudy Giuliani sobre el fraude electoral

Giuliani se refiere a Dominion Voting Systems, que hace software que los gobiernos locales utilizan para ayudar a ejecutar sus elecciones. Dominion es una compañía canadiense que efectivamente tiene su sede en Denver. La empresa dice que no es partidista. "Dominion no tiene ninguna relación de propiedad de la empresa con ningún miembro de la familia Pelosi, la familia Feinstein o la Iniciativa Global Clinton, Smartmatic, Scytl o ningún vínculo con Venezuela", dice la empresa en una página web que desacredita los rumores electorales . “Dominion trabaja con todos los partidos políticos; nuestra base de clientes y nuestras prácticas gubernamentales de divulgación reflejan este enfoque no partidista".

Conclusión



No hay ninguna ley que diga que no se puede mentir en la televisión. Así que Giuliani ha hecho las rondas de programas de televisión, haciendo afirmaciones escandalosas que se desmoronan instantáneamente. Incluso repite afirmaciones que han sido desestimadas como no creíbles en los procedimientos judiciales, y después de que el gobierno federal ha anunciado que no se violó ningún sistema de votación.