El presidente del consejo administrativo de una subsidiaria de Dominion no está en el equipo de transición de Joe Biden

¿Está el presidente del consejo de administración de una subsidiaria de Dominion Voting Systems en el equipo de transición de Joe Biden? No, eso no es cierto. El vicealmirante retirado de la Guardia Costera de Estados Unidos Peter Neffenger es el presidente de Smartmatic y es un voluntario del equipo de transición presidencial de Joe's Biden, pero no tiene ninguna afiliación con Dominion. Smartmatic es una empresa rival de Dominion, no una subsidiaria.