¿Por qué suspendieron todos los vuelos del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas? Esto dijo FAA

El anuncio ha afectado a miles de personas que viajan desde Estados Unidos a otras partes del mundo o que tienen como destino esta región fronteriza; ante la pregunta sobre por qué suspendieron todos los vuelos, la FAA ofreció una explicación

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
El cierre repentino del espacio aéreo en una de las zonas fronterizas más transitadas entre Estados Unidos y México ha generado dudas entre viajeros y aerolíneas. La suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, tomó por sorpresa a miles de pasajeros que tenían programados vuelos en los próximos días.

Aunque la interrupción afecta vuelos comerciales, de carga y de aviación general, en un inicio no se revelaron todos los detalles detrás de la decisión, lo que incrementó la incertidumbre entre quienes planeaban viajar desde o hacia esta ciudad fronteriza.

¿Qué anunció la FAA sobre el Aeropuerto Internacional de El Paso?

El miércoles 11 de febrero, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) anunció el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso durante diez días, lo que derivó en la suspensión total de vuelos hacia y desde la terminal aérea.

El anuncio ha afectado a miles de personas que viajan desde Estados Unidos a otras partes del mundo o que tienen como destino esta región fronteriza. Ante la pregunta sobre por qué suspendieron todos los vuelos, la FAA ofreció una explicación breve sobre las causas de la medida.

¿Cuál fue la razón oficial de la suspensión de vuelos?

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), un aviso publicado en el sitio web oficial de la FAA indicó que las restricciones temporales de vuelo se implementaron por “razones especiales de seguridad”, sin proporcionar detalles adicionales. La medida no incluye el espacio aéreo mexicano.

Por su parte, el aeropuerto informó en su cuenta oficial de la red social Instagram que los vuelos estarían suspendidos hasta la noche del 20 de febrero. Recomendó a los viajeros comunicarse con sus aerolíneas para conocer directamente el estatus de sus itinerarios.

¿Qué impacto tendrá el cierre en la región fronteriza?

Se prevé que el cierre cause interrupciones significativas debido a la importancia de El Paso como centro de comercio y movilidad transfronteriza. La ciudad, con casi 700 mil habitantes, conecta el oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México, con aerolíneas como Southwest, United, American y Delta operando regularmente en la terminal aérea.

JICM

