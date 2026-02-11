ÚLTIMA HORA Administración Federal de Aviación (FAA) Cierran espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas: ¿Cuántos días no habrá vuelos? Un aviso publicado en el sitio web de la FAA indicó que las restricciones temporales de vuelo se debían a "razones especiales de seguridad", pero no proporcionó más detalles. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano.

FILE - A Federal Aviation Administration sign hangs in the tower at John F. Kennedy International Airport in New York, March 16, 2017. (AP Photo/Seth Wenig, File) Imagen Seth Wenig/AP

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha cerrado el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, durante 10 días, suspendiendo todos los vuelos con origen y destino.

PUBLICIDAD

Un aviso publicado en el sitio web de la FAA indicó que las restricciones temporales de vuelo se debían a "razones especiales de seguridad", pero no proporcionó más detalles. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano pero sí la vecina Santa Teresa, Nuevo México.

El aeropuerto anunció en una publicación de Instagram que todos los vuelos con origen y destino quedarían suspendidos desde la noche del martes hasta la noche del 20 de febrero, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general. En la publicación, el aeropuerto dirige a los viajeros contactar a sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre sus vuelos.

En una declaración separada al diario The New York Times, la autoridad aeroportuaria dijo que las restricciones se habían emitido "con poca antelación" y que estaba esperando la orientación de la FAA.

Cuál es la zona afectada por el cierre de la FAA en El Paso

En su aviso, la FAA señala que la restricción afecta a un radio de diez millas náuticas alrededor del aeropuerto de El Paso, desde la superficie hasta los 18,000 pies, excluyendo el espacio aéreo mexicano.

La medida pareció tomar por sorpresa a políticos locales y representantes de Texas en el Congreso. El representante estatal Vincent Pérez dijo que no tenía información y que nunca había oído que un espacio aéreo en EEUU fuera cerrado por diez días sin que hubiera una emergencia mayor, según The New York Times.

“Lo que es especialmente preocupante es que parece que no hubo aviso previo al gobierno local, a los líderes del aeropuerto, ni siquiera al Control de Tráfico Aéreo local o al liderazgo militar local”, dijo Chris Canales, representante de la ciudad de El Paso, en un comunicado citado por el NYT.

PUBLICIDAD

Es previsible que el cierre genere importantes interrupciones, dada la duración y el tamaño del área directamente afectada. El Paso, una ciudad fronteriza con una población de casi 700,000 habitantes, o incluso más si se incluye el área metropolitana circundante, es un centro de comercio transfronterizo junto con la vecina Ciudad Juárez en México.