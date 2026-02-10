Noticias Ley EXILE: ¿En qué consiste el proyecto legislativo que busca eliminar el programa de visas H-1B? El representante republicano por Florida, Greg Steube, presentó un proyecto de ley que tiene el objetivo de eliminar el programa de visas H-1B.

Video Endurecimiento migratorio complica el acceso a la Green Card en Estados Unidos

En un movimiento que podría sacudir los cimientos de la industria tecnológica y el mercado laboral especializado en Estados Unidos, el representante republicano por Florida, Greg Steube, presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo la eliminación del programa de visas H-1B.

Bajo el nombre de Ley EXILE ( Ending Exploitative Imported Labor Exemptions Act o Ley para Poner Fin a las Exenciones de Mano de Obra Importada Explotadora), la propuesta busca reformar la Ley de Inmigración y Nacionalidad para cerrar uno de los caminos más utilizados por profesionales extranjeros para trabajar legalmente en el país.

PUBLICIDAD

¿Qué propone la Ley EXILE?

El núcleo del proyecto de ley es directo: busca enmendar la Sección 214(g)(1)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para eliminar el programa H-1B.

Actualmente, esta visa permite a las empresas estadounidenses emplear a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos teóricos o técnicos específicos, como en áreas de ingeniería, tecnología, ciencia y medicina.

Para el congresista Steube, el programa ha dejado de cumplir su propósito original y se ha convertido en una herramienta que perjudica a la fuerza laboral local.

"Priorizar la mano de obra extranjera sobre el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos estadounidenses socava nuestros valores e intereses nacionales", afirmó Steube en un comunicado. " Nuestros trabajadores y jóvenes siguen siendo desplazados por el programa de visas H-1B, que premia a las corporaciones y competidores extranjeros a expensas de nuestra fuerza laboral".

¿A quiénes afecta el proyecto de ley?

La oficina de Steube sostiene que el programa H-1B ha sido utilizado de manera desproporcionada. Según los datos presentados para justificar la ley:

Dominio extranjero: Más del 80% de los beneficiarios de estas visas son ciudadanos de la India o China, con una marcada preferencia hacia trabajadores jóvenes.

Impacto en la medicina: La propuesta alega que el programa ha impedido que más de 10,000 médicos estadounidenses accedan a programas de residencia, al facilitar la entrada de más de 5,000 doctores nacidos en el extranjero.

PUBLICIDAD

Despidos masivos: El legislador cita casos emblemáticos como el de Disney en 2015, donde 250 empleados fueron despedidos y presuntamente reemplazados por trabajadores extranjeros, o el caso de Microsoft en 2025, donde asegura que miles de empleados locales fueron desplazados.

¿Qué significa esto para la comunidad hispana?

Para la audiencia hispana en Estados Unidos y aquellos profesionales en Latinoamérica que ven en la visa H-1B una vía para el "sueño americano", esta legislación representa una amenaza directa.

Si bien la mayoría de los beneficiarios actuales provienen de Asia, una cantidad significativa de ingenieros, científicos y profesionales de la salud de México, Colombia, Argentina y otros países de la región utilizan este visado para integrarse legalmente a la economía estadounidense.

La eliminación del programa cerraría una de las principales puertas de inmigración legal basada en el empleo calificado.

El camino legislativo

Aunque la Ley EXILE cuenta con el respaldo de sectores que promueven políticas de "America First" (Estados Unidos Primero), se espera que enfrente oposición en el Congreso.

Los gigantes tecnológicos de Silicon Valley y diversas cámaras de comercio han argumentado históricamente que estas visas son vitales para llenar la escasez de talento especializado y mantener la competitividad de Estados Unidos frente a potencias como China.

PUBLICIDAD

Mira también: