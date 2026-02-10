Ice

Líder de la minoría en el Senado pide que el ICE siga las mismas normas que agencias de justicia

Chuck Schumer ecigió reformar al ICE y aplicar reglas como otras agencias tras redadas, deportaciones masivas y muerte de civiles en Minneapolis.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Familia hispana denuncia irrupción de agentes en casa y apuntar a niños con armas durante búsqueda de inmigrante

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, pidió que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) siga las mismas reglas que las otras agencias de procuración de justicia, ante las redadas que han terminado en deportaciones masivas, desatado protestas e incluso el asesinato de civiles estadounidenses.

El legislador manifestó su solicitud en el contexto de negociaciones intensas por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional y luego de que Todd Lyons, jefe del ICE, enfrentara un interrogatorio sobre las actuaciones de la dependencia a su cargo en la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

"Simplemente queremos que el ICE siga las mismas normas que ya siguen la mayoría de las agencias de procuración de justicia de Estados Unidos. Debemos poner fin a los patrullajes de control.

Más sobre Ice

¿Bad Bunny hizo referencia a su discurso contra ICE? Esto pasó en el medio tiempo del Superbowl 2026
2 mins

¿Bad Bunny hizo referencia a su discurso contra ICE? Esto pasó en el medio tiempo del Superbowl 2026

Estados Unidos
"ICE OUT": Activistas entregan toallas en protesta durante el Super Bowl LX
2 mins

"ICE OUT": Activistas entregan toallas en protesta durante el Super Bowl LX

Estados Unidos
Fiscalía frena recolección de evidencias tras muerte de Renee Good a manos de agente de ICE
2 mins

Fiscalía frena recolección de evidencias tras muerte de Renee Good a manos de agente de ICE

Estados Unidos
DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE
1 mins

DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE

Estados Unidos
Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias
1 mins

Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias

Estados Unidos
Por segunda ocasión, jueza impide que el IRS comparta información de inmigrantes con ICE y DHS
2 mins

Por segunda ocasión, jueza impide que el IRS comparta información de inmigrantes con ICE y DHS

Estados Unidos
¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado
2 mins

¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado

Estados Unidos
Más de 4,000 inmigrantes han sido detenidos en Minnesota por Operación Metro Surge, afirma la Casa Blanca
1 mins

Más de 4,000 inmigrantes han sido detenidos en Minnesota por Operación Metro Surge, afirma la Casa Blanca

Estados Unidos
Familia de Renee Good lamenta que agentes federales no hayan cambiado operativos contra inmigrantes tras su muerte
2 mins

Familia de Renee Good lamenta que agentes federales no hayan cambiado operativos contra inmigrantes tras su muerte

Estados Unidos
Karoline Leavitt califica de “irónicas” las críticas de Bad Bunny y otras celebridades contra el ICE
6 mins

Karoline Leavitt califica de “irónicas” las críticas de Bad Bunny y otras celebridades contra el ICE

Estados Unidos

"Debemos tener un código de conducta. Debemos acabar con la policía secreta que no se identifica", dijo.

Video Niños detenidos por ICE envían cartas en las que expresan miedo y soledad


Por la mañana, Lyons apoyó las tácticas de ICE y se negó a disculparse por las acciones de sus oficiales a pesar de las críticas de que las operaciones de cumplimiento han pisoteado los derechos tanto de los inmigrantes como de los manifestantes estadounidenses.

A él se unieron el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott , y el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow , para hablar ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en una audiencia convocada después de que agentes federales mataron a Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

Schumer ha rechazado una contrapropuesta de la Casa Blanca y los republicanos, calificándola de "incompleta e insuficiente" para reformar el ICE. Criticó que no incluía detalles ni texto legislativo real, y que no abordaba las preocupaciones sobre la conducta de ICE.

Actualmente, ICE tiene más de 20 mil agentes del orden público y personal de apoyo en más de 400 oficinas en Estados Unidos y en todo el mundo, según sus propios datos.

FTA

Video Miedo paraliza a familia hondureña en Minnesota: No salen de casa para no ser detenidos por ICE
Relacionados:
IcePartido DemócrataNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX