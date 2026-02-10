Ice Líder de la minoría en el Senado pide que el ICE siga las mismas normas que agencias de justicia Chuck Schumer ecigió reformar al ICE y aplicar reglas como otras agencias tras redadas, deportaciones masivas y muerte de civiles en Minneapolis.

Video Familia hispana denuncia irrupción de agentes en casa y apuntar a niños con armas durante búsqueda de inmigrante

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, pidió que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) siga las mismas reglas que las otras agencias de procuración de justicia, ante las redadas que han terminado en deportaciones masivas, desatado protestas e incluso el asesinato de civiles estadounidenses.

El legislador manifestó su solicitud en el contexto de negociaciones intensas por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional y luego de que Todd Lyons, jefe del ICE, enfrentara un interrogatorio sobre las actuaciones de la dependencia a su cargo en la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

"Simplemente queremos que el ICE siga las mismas normas que ya siguen la mayoría de las agencias de procuración de justicia de Estados Unidos. Debemos poner fin a los patrullajes de control.

"Debemos tener un código de conducta. Debemos acabar con la policía secreta que no se identifica", dijo.

Video Niños detenidos por ICE envían cartas en las que expresan miedo y soledad



Por la mañana, Lyons apoyó las tácticas de ICE y se negó a disculparse por las acciones de sus oficiales a pesar de las críticas de que las operaciones de cumplimiento han pisoteado los derechos tanto de los inmigrantes como de los manifestantes estadounidenses.

A él se unieron el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott , y el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow , para hablar ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en una audiencia convocada después de que agentes federales mataron a Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

Schumer ha rechazado una contrapropuesta de la Casa Blanca y los republicanos, calificándola de "incompleta e insuficiente" para reformar el ICE. Criticó que no incluía detalles ni texto legislativo real, y que no abordaba las preocupaciones sobre la conducta de ICE.

Actualmente, ICE tiene más de 20 mil agentes del orden público y personal de apoyo en más de 400 oficinas en Estados Unidos y en todo el mundo, según sus propios datos.

FTA