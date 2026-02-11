Carreteras Las carreteras de México más inseguras: ¿Cuáles son las autopistas donde roban más? Te indicamos cuáles son los robos que más se efectúan en las carreteras más inseguras de México

El robo al transporte de carga en México registró una baja durante 2025; sin embargo, el problema persiste en varias autopistas estratégicas del país, en N+ Univision te compartimos cuáles son las carreteras más inseguras.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre enero y octubre de 2025 el robo a transporte disminuyó 28.8% respecto al mismo periodo de 2024. En la misma línea, cifras del Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional (SESNSP) indican una reducción anual de 21.5% en el delito de robo de carga.

No obstante, organismos del sector advierten que, pese a la baja en las estadísticas oficiales, el riesgo en carretera sigue siendo alto.

¿Cuáles son las autopistas con más robos en México?

Según reportes de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital ( AMESIS), las vías con mayor incidencia de robos al autotransporte de carga en 2025 fueron:

México–Querétaro con 22% de los casos registrados.

Córdoba–Puebla, con 19%.

Tramos en San Luis Potosí con 16%.

Además, el Estado de México, Puebla y Guanajuato concentran la mayor parte de los siniestros a nivel nacional, con 23%, 22% y 10% del total, respectivamente.

Aunque algunas bases de datos empresariales reportan 385 eventos en 2025 frente a 484 en 2024 (una reducción cercana al 22%), cámaras y asociaciones del sector estiman que los robos superaron los 5,200 casos entre enero y octubre de 2025, y que entre 80% y 82% fueron cometidos con violencia.

En la mayoría de los incidentes, los delincuentes utilizaron tecnología para inhibir señales de rastreo satelital. Se estima que en 71% de los robos se emplearon dispositivos tipo "jammer" para bloquear los sistemas GPS.

¿Qué tipo de vehículos y mercancías son más afectados?

De los delitos registrados por empresas de seguridad:

53% correspondió a tractocamiones.

17% a camiones rígidos.

15% a pick up.

11% a remolques.

4% a automóviles.

En cuanto a la carga, los productos más robados fueron abarrotes, alimentos, combustibles, perecederos, papelería, electrónicos y ropa.

Los horarios con mayor incidencia se concentran durante la noche y madrugada, especialmente entre las 19:00 y las 12:00 horas, así como entre las 4:00 y 6:00 de la mañana.

Los especialistas del sector estiman que las pérdidas económicas por robo de carga superan los 7,000 millones de pesos. Aunque las cifras muestran una tendencia a la baja, empresarios advierten que factores como la situación económica, el crimen organizado y el uso de tecnología para sabotear sistemas de rastreo mantienen al transporte como un objetivo atractivo para grupos delictivos.

El sector del autotransporte de carga continúa enfrentando retos que impactan la seguridad de los operadores, la continuidad operativa y los márgenes de ganancia, particularmente en corredores logísticos clave del centro del país.

