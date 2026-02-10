Donald Trump ¿Por qué el puente internacional Gordie Howe es un punto de conflicto entre Trump y Mark Carney? El Puente Internacional Gordie Howe, previsto para abrir en 2026, quedó en la mira luego de que Donald Trump amenazara con bloquear su apertura y exigiera concesiones a Canadá sobre la propiedad del cruce.

Video Trump amenaza con bloquear apertura del puente Gordie Howe y exige compensación económica a Canadá

El Puente Internacional Gordie Howe, que está programado para conectar Estados Unidos y Canadá, se encuentra en riesgo, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con bloquear la apertura, exigiendo que su vecino del norte ceda al menos la mitad de la propiedad del cruce y acepte otras demandas que no detalló.

Se prevé que la obra, entre Ontario y Michigan, se convierta en una arteria económica vital. Si se concreta su operación, será uno de los proyectos más destacados en la última década. Con una longitud de 1.553 millas, será el puente atirantado más largo de Norteamérica.

PUBLICIDAD

Está previsto que el Puente Internacional Gordie Howe, nombrado en honor a una estrella canadiense de hockey, abra en los primeros meses de 2026. La obra fue negociada por el exgobernador de Michigan, Rick Snyder -un republicano— y financiado por el gobierno canadiense para ayudar a aliviar la congestión sobre el ya existente Puente Ambassador y el túnel Detroit-Windsor. La edificación comenzó en 2018.

Según los últimos reportes, el financiamiento asciende a 6 mil 400 millones de dólares canadienses, unos 4 mil 700 millones de dólares estadounidenses.

¿Cómo es el proyecto?

El Puente Internacional Gordie Howe fue conectado en junio de 2024 entre el lado de Canadá y Estados Unidos, cuando se colocó el segmento final de la plataforma. Oficialmente es un cruce internacional, pero sin operaciones actualmente.

Se han instalado sistemas que incluyen iluminación estética, iluminación de caminos viales y peatonales, iluminación de navegación para embarcaciones y aeronaves e iluminación de mantenimiento, según el sitio web del proyecto.

Video Mark Carney - emboscadas en la Oficina Oval de Donald Trump

La iluminación LED es energéticamente eficiente y de bajo mantenimiento para minimizar el derrame de luz y cualquier efecto sobre las aves migratorias



También contará con un sistema de monitoreo de puentes, una estación meteorológica, un sistema de alarma contra incendios, sistemas de seguridad y un sistema de transporte inteligente para mejorar la eficiencia de la gestión del tráfico.

El puente tiene imbornales de drenaje en ambos lados de la plataforma, lo que permitirá que las aguas pluviales fluyan desde la plataforma hacia las estructuras de drenaje subterráneos en ambos extremos. Posee 332 nacidos en total, uno aproximadamente cada 10 metros. Igual tiene 216 cables que unen la plataforma con las torres que proporcionan el soporte para todo el peso.

Tanto el lado canadiense como el estadounidense tienen estanques de gestión de aguas pluviales que captan y tratan el agua antes de verterla al río. Los imbornales ya están colocados y el siguiente paso es instalar todos los accesorios de la tubería



Asimismo, integra un sistema semiautomático de extinción de incendios con fuente vertical seca, pues las bombas contra incendios se instalan en un recinto protegido contra la intemperie y se colocan tuberías secas de acero inoxidable, bocas de incendio y válvulas accionadas eléctricamente en toda la plataforma del puente.

PUBLICIDAD

"Si se diera un incendio, el personal abriría la válvula en el recinto, permitiendo que el agua corriera a través de las tuberías hasta las bocas de incendio instaladas en todo el cruce", se indica.

Mira también:



El espesor del concreto de los tramos es de 270 mm, con una gruesa capa vial de hormigón modificado con látex, que a su vez tiene un espesor de 50 mm.

Incluye barreras que separan el tráfico vehicular del camino de usos múltiples y cercas de restricción para garantizar la seguridad de los usuarios. Esa valla, instalada a ambos lados de la plataforma del puente, mide 2.9 metros de altura.

"El camino de usos cuenta múltiple con cámaras de seguridad y siete cabinas de llamadas de emergencia, similar a las ubicadas en el sendero Rt. Honorable. Herb Gray Parkway Trail y la red de senderos Detroit Riverfront Trail Network".

Además, se previó la instalación de señalización de tráfico y orientación y señalización en la superficie vial, con el fin de ayudar a los viajeros a encontrar su camino a través de las nuevas instalaciones fronterizas.

De acuerdo con el sitio oficial, se instaló una caja nido para el halcón peregrino.Debajo de la plataforma del puente, se encuentra una cámara operada a distancia y una plataforma de acceso para facilitar la anidación de los halcones a la vista de la costa canadiense.

FTA