Noticias ¿Cuántos espectadores registró el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, según Nielsen? Nielsen reveló cuántas personas siguieron el halftime de Bad Bunny en el Super Bowl LX. ¿Logró el cantante un récord?

Video ¿Información privilegiada o suerte? En duda la veracidad de apuestas en apps sobre diversos eventos

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX atrajo 128.2 millones de espectadores, lo que lo colocó por debajo del espectáculo de Kendrick Lamar, que obtuvo 133.5 millones en 2025, de acuerdo con datos de Nielsen.

El halftime encabezado por el intérprete de "Baile Inolvidable" se transmitió entre las 20:15 y las 20:30 horas del Este y se colocó por encima del promedio general de todo el partido, confirmando el peso de Bad Bunny como uno de los principales imanes de audiencia en la televisión estadounidense.

PUBLICIDAD

La cifra del halftime de Bad Bunny mostrada por Nielsen sorprendió en redes sociales, pues NBC, la cadena oficial de transmisión, había reportado que el show del cantante había atraído a 135.4 millones de espectadores.

Durante todo el evento, el punto más alto de espectadores se registró poco antes, en el segundo cuarto del partido, cuando la audiencia alcanzó los 137.8 millones.

Video Ya se sabe quiénes son los novios que se casaron en verdad en show de Bad Bunny: así reaccionan



Las cifras fueron calculadas con la metodología Big Data + Panel, utilizada por primera vez de manera oficial en un Super Bowl tras su implementación en septiembre de 2025.

Este sistema combina datos masivos con paneles tradicionales para ofrecer una medición más precisa del consumo televisivo, incluyendo visualizaciones fuera del hogar y en plataformas digitales.

En términos generales, el Super Bowl LX fue visto por 124.9 millones de personas, lo que lo convirtió en el segundo más visto en la historia, solo detrás de la edición de 2025.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el halftime show de Bad Bunny lo convirtió en el cuarto espectáculo más visto de la NFL, detrás de Kendrick Lamar (133,5 millones en 2025), Michael Jackson (133,4 millones en 1993) y Usher (129,3 millones en 2024).

Se espera que la audiencia global completa para el espectáculo de medio tiempo esté disponible a principios de la próxima semana.

FTA