Noticias Hombre de 79 años es procesado en Francia por al menos 89 violaciones a menores en nueve países La Fiscalía de Grenoble abrió un llamado internacional a testigos en el caso de violaciones a menores en Francia y otros ocho países, presuntamente cometidas por Jacques Leveugle durante más de cinco décadas.

"Un caso paradigmático de crímenes en serie": la fiscalía de Grenoble lanzó el martes un importante llamamiento a testigos tras la detención de un hombre de 79 años sospechoso de violación y agresión sexual con agravantes contra 89 menores en varios países entre 1967 y 2022, así como del asesinato de su madre y su tía.

Se trata de un caso "algo inusual", declaró el fiscal de Grenoble, Etienne Manteaux, quien insistió en hacer pública la identidad del sospechoso, Jacques Leveugle, nacido en 1946 en Annecy. "Es necesario que se conozca este nombre" para que otras posibles víctimas puedan presentarse, explicó en rueda de prensa.

El caso de este "individuo particularmente complejo", que solía presentarse como un "amante de chicos", llegó a manos de los investigadores de Vizille (Isère) en 2022 cuando el sobrino del sospechoso, quien tenía "sospechas" sobre las acciones de su tío, les entregó memorias USB de su propiedad.

En ellas, descubrieron "15 volúmenes muy densos" de memorias en las que parece que el hombre mantuvo relaciones sexuales durante décadas con menores de entre 13 y 17 años en Francia continental, Nueva Caledonia, así como en Argelia, Suiza, Alemania, Colombia, India, Portugal, Marruecos, Níger y Filipinas.

"Viajó a estos diferentes países, y en cada uno de los lugares donde se instaló para dar clases particulares o trabajar como profesor, conoció a jóvenes y mantuvo relaciones sexuales con ellos", explicó el fiscal. Los investigadores han identificado a 89 víctimas hasta la fecha.

Jacques Leveugle, "culto y carismático", tomó a estos jóvenes bajo su protección y ejerció la "seducción intelectual" sobre ellos. Se veía a sí mismo "como un antiguo griego que entrenaba a jóvenes efebos", informa el Sr. Manteaux.

Asesinatos

"Se trata realmente de coerción moral", añadió el coronel Serge Procédès, comandante de la sección de investigación de Grenoble, refiriéndose a "un caso paradigmático de asesinatos en serie".

El exeducador, sin antecedentes penales, fue acusado y puesto en prisión preventiva en febrero de 2024 por violación y agresión sexual con agravantes. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, confirmó el Sr. Manteaux.

Pero el septuagenario también admite en sus memorias haber asesinado intencionalmente a dos personas: primero, a su madre en 1974, cuando padecía un cáncer terminal en Maisons- Laffitte (Yvelines), a quien "asfixió con una almohada" para "poner fin a su sufrimiento".

Luego, en 1992, volvió a atacar a su tía, residente en Suiza y con quien tenía una "gran relación", utilizando el mismo método. A sus 92 años, ella no estaba enferma, sino "vulnerable y frágil", y decidió "matarla también", según el Sr. Manteaux.

El acusado "justifica sus acciones afirmando que le habría gustado que alguien le hubiera hecho lo mismo si se encontrara en esa situación terminal", explicó el magistrado. Los dos asesinatos son ahora objeto de investigaciones separadas.

Prescripción

En el caso de violación y agresión, aproximadamente 150 personas han sido entrevistadas hasta la fecha, pero solo dos han decidido presentar una demanda civil, según declaró el fiscal a AFP.

"Existe una verdadera ambivalencia entre las víctimas; esto es algo singular en este caso", explicó el coronel Procédès, refiriéndose a un fenómeno de "control coercitivo", una "red tejida por este hombre alrededor de cada uno de los jóvenes, en la que se involucró intelectualmente para satisfacer mejor sus impulsos sexuales".

Se han habilitado dos números gratuitos: 0 800 20 01 42 para Francia continental y 00 687 05 06 00 para Nueva Caledonia (llamadas gratuitas).

La solicitud de testigos tiene como objetivo "buscar" a víctimas no identificadas, o a aquellas que aparecen en los documentos "solo por su apodo o nombre de pila", explicó el Sr. Procédès.

De hecho, "el tiempo apremia", enfatizó el fiscal, mencionando la edad del acusado, pero también el plazo de prescripción de los delitos sexuales de los que se le acusa (20 años después de alcanzar la mayoría de edad hasta 2018 y 30 años después), lo que, a priori, excluiría los actos cometidos antes de 1993.

"Si alguna víctima desea presentarse, debe hacerlo ahora, ya que esta investigación judicial debe cerrarse en 2026", concluyó.

