Pronóstico del clima mañana jueves 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos: ¿Dónde habrá lluvia, nieve y frío?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), advierte de precipitaciones, acumulaciones de nieve y variaciones de temperatura en varias regiones del país para este día

Por:N+ Univision
Las lluvias, nevadas y el frío continúan afectando diversas zonas de Estados Unidos, por ello, el pronóstico del clima para este jueves 12 de febrero de 2026, basado en el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), advierte de precipitaciones, acumulaciones de nieve y variaciones de temperatura en varias regiones del país.

Lluvias este jueves en Estados Unidos

De acuerdo con el NWS de Estados Unidos, un sistema proveniente del Pacífico se desplaza hacia la costa de California y continuará generando lluvias moderadas en zonas costeras y valles centrales, así como fuertes nevadas en la Sierra este jueves.

La humedad asociada al sistema se extiende hacia el interior a lo largo de un frente, lo que aumentará las probabilidades de precipitaciones desde el centro de la Gran Cuenca hacia el este, atravesando el centro de las Montañas Rocosas.

En zonas de menor altitud se esperan lluvias ligeras, con posible mezcla de lluvia y nieve a medida que bajen las temperaturas tras el frente.

Nevadas y sistemas este 12 de febrero

El NWS prevé fuertes nevadas en las montañas Wasatch y en las cordilleras del centro de las Montañas Rocosas. Las precipitaciones comenzarán a disminuir en gran parte de la región durante el día, aunque persistirán más tiempo en áreas montañosas.

Una segunda oleada de energía atmosférica podría generar nuevas precipitaciones en el suroeste, el sur de las Montañas Rocosas y el sur de las Llanuras desde el jueves hasta el viernes 13 de febrero.

Las nevadas persistirán en Maine tras el paso de un sistema clipper, con acumulaciones adicionales ligeras a moderadas.

El flujo frío posterior al frente provocará nevadas intensificadas por efecto lago a sotavento de los lagos Erie y Ontario, así como en zonas de los Apalaches centrales y el centro de Nueva Inglaterra. En otras regiones, se esperan chubascos ligeros dispersos antes de la llegada de un frente frío que avanzará por las Carolinas y el suroeste de la costa del Golfo.

La mayor probabilidad de lluvias moderadas se concentrará a lo largo de la costa atlántica, mientras que el resto del país permanecerá mayormente seco.

Temperaturas el jueves en EEUU

Según el NWS, las temperaturas estarán por encima del promedio en gran parte del país, especialmente en el centro y la franja sur, con valores entre 15 y 20 °F por encima de lo habitual desde hoy y hasta mediados de febrero.

Las máximas oscilarán entre 40 °F y 50 °F en las Llanuras del Norte; entre 50 °F y 60 °F en las Llanuras Centrales y el valle medio del Misisipi; y entre 60 °F y 70 °F en el suroeste, las Llanuras del Sur y el sureste. El oeste intermontano registrará máximas de 40 °F a 50 °F, mientras que el noroeste del Pacífico se mantendrá cerca del promedio con valores en los 50 °F.

En California, las temperaturas estarán por debajo de la media con máximas entre 50 °F y 60 °F. En el noreste y la región de los Grandes Lagos, el enfriamiento tras el frente dejará máximas entre 20 °F y 30 °F.

