Noticias

Reportan detención de una persona para interrogarla por el secuestro de Nancy Guthrie, según ABC News

La detención está relacionada con el secuestro de Nancy Guthrie, cuya información fue confirmada a ABC News por una fuente policial.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video Desaparición de Nancy Guthrie: ¿Qué nos dice el último mensaje de Savannah Guthrie sobre el caso?

Autoridades del condado de Pima, con apoyo del FBI, detuvieron a una persona para interrogarla por el secuestro de Nancy Guthrie, de acuerdo con una fuente policial que confirmó a ABC News.

  • Según la fuente, el sospechoso fue detenido en un lugar al sur de Tucson, Arizona.
Video Caso Nancy Guthrie: Análisis imagen por imagen del posible sospechoso en casa de la madre de Savannah Guthrie

Precisamente este día, el FBI dio a conocer fotografías de una persona armada y con el rostro cubierto, que sería un sospechoso por el secuestro de la madre de Savannah Guthrie. También se le ve manipular la cámara de seguridad de la puerta principal de la vivienda de Nancy Guthrie durante la madrugada del 1 de febrero, cuando desapareció Nancy Guthrie de 84 años.

Los videos, de menos de un minuto de duración, revelaron la primera visión de quién estaba afuera de la casa de Nancy Guthrie en las afueras de Tucson. En entrevista con Fox News, el director del FBI, Kash Patel, dijo que han avanzado en las investigaciones.

Hemos hecho un progreso sustancial en las últimas 36-48 horas... Creo que estamos mirando a personas que, como decimos, son personas de interés

¿Qué sabemos de la identidad del hombre que presuntamente secuestró a Nancy Guthrie?

¿Qué sabemos de la identidad del hombre que presuntamente secuestró a Nancy Guthrie?

Estados Unidos
2 min

¿Por qué los secuestradores pidieron el rescate en bitcoins?


Entre las razones por las que los secuestradores habrían pedido por un rescate en bitcoins y no en dólares convencionales se encuentran las siguientes:

  • Pseudonimato: A diferencia de una cuenta bancaria, que requiere identificación oficial y está vinculada a una persona física, las carteras de bitcoin no requieren datos personales para ser creadas. Esto permite a los criminales recibir fondos sin revelar su identidad de inmediato.
  • Rapidez sin fronteras: Las transacciones de criptomonedas son casi instantáneas y no pueden ser detenidas o revertidas por un banco central o gobierno, lo que facilita el movimiento de grandes sumas de dinero a través de fronteras sin las restricciones de los sistemas financieros tradicionales.
  • 'Mixing': Los criminales suelen usar servicios llamados "mixers" para ocultar el rastro de las monedas, dificultando que los investigadores sigan el flujo del dinero hacia cuentas donde eventualmente intentarían convertirlo a dólares.
  • Seguridad para los captores: Recoger millones de dólares en efectivo implica un riesgo físico altísimo. Con Bitcoin, el pago del rescate se realiza de forma remota, eliminando la necesidad de un encuentro presencial para la entrega del dinero.
Video Exagente del FBI analiza evidencia e imágenes sobre secuestro de Nancy Guthrie
