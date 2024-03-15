Renuncia el fiscal especial en el juicio contra Trump en Georgia luego que el juez sugirió que él o Fani Willis debían apartarse del caso

Video Revés para abogados de Trump en intento por descalificar a fiscal de Georgia: testigo no dijo lo que esperaban

El fiscal especial Nathan Wade, quien participaba en el juicio contra Doanld Trump por interferencia electoral en Georgia, anunció este viernes su renuncia. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, seguirá manejando el caso contra el expresidente.

La decisión se da a conocer luego de que el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, indicó que por la apariencia inapropiada de la situación entre Willis y Wade, uno de los dos debía apartarse del cargo.

El juez McAffee que no había llegado a la conclusión de que la relación de Willis con el fiscal especial Nathan Wade constituyera un conflicto de intereses. Sin embargo, dijo, creó una “apariencia de incorrección” que infectó al equipo de la Fiscalía.

"Sin pruebas suficientes de que la fiscal obtuvo un interés personal en la acusación, o de que sus arreglos financieros tuvieron algún impacto en el caso, las afirmaciones de los acusados de un conflicto deben ser negadas", escribió el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee.

Añadió que la opinión "no es de ninguna manera una indicación de que la Corte apruebe este tremendo error de juicio o la manera poco profesional del testimonio del fiscal durante la audiencia probatoria. Más bien, es la opinión de que la ley de Georgia no permite la conclusión de un conflicto real simplemente por tomar malas decisiones".



Desde que se reveló la relación entre Fani Willis y Nathan Wade en enero, la atención se desvió de la supuesta intención de Trump y sus aliados de revertir las elecciones presidenciales de 2020 que se presentó en agosto del año pasado, y se centró en los detalles del romance entre los dos fiscales.

Cómo se llegó al caso contra Fani Willis

La relación de Willis y Wade quedó expuesta por primera vez en una moción presentada por un abogado del coacusado de Trump, Michael Roman, que buscaba que se desestimara la acusación y prohibir a Willis y Wade y sus oficinas continuar procesando el caso. La moción alega que Willis y Wade ya estaban saliendo cuando ella lo contrató como fiscal especial para el caso electoral en noviembre de 2021.

Los abogados de Trump y algunos de sus coacusados acusaron a Willis y Wade de mentir sobre cuándo comenzó su relación, y le dijeron al juez Scott McAfee que mantener a la fiscal amenaza con socavar la confianza del público en el procesamiento de enormes consecuencias.

La atmósfera de telenovela creada por los testimonios sobre la relación romántica, eclipsó, al menos por un tiempo, los cargos subyacentes que acusan al expresidente Trump de trabajar para revertir su derrota electoral de 2020 en un intento desesperado por aferrarse al poder.

El caso de Georgia contra Trump es el más extenso de los cuatro casos penales contra el republicano.

Esta misma semana, el juez Scott McAfee, escribió en una orden que seis de los cargos de la acusación deben ser anulados, incluidos tres contra Trump. Pero la orden deja intactos otros cargos, y el juez escribió que los fiscales podrían solicitar una nueva acusación por los cargos que desestimó.