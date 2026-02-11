Donald Trump Solicitudes de habeas corpus desbordan tribunales de inmigración por campaña de deportación masiva Los jueces federales anuncian una sobre carga de demandas ante las detenciones que está realizando esta administración.

Video Deportaciones en Gobierno de Trump dividen opiniones; analista habla de percepciones del tema migratorio

Los jueces federales en todo Estados Unidos están luchando para enfrentar una avalancha de demandas de inmigrantes detenidos bajo la campaña de deportación masiva de la administración del presidente Donald Trump.

En administraciones anteriores, los ciudadanos sin antecedentes penales podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración mientras sus casos seguían su proceso en tribunales de inmigración, salvo que fueran detenidos en la frontera sur. Pero ahora todo es diferente, el presidente Trump revirtió esa política a favor de la detención obligatoria.

PUBLICIDAD

Por lo cual, miles de inmigrantes han recurrido a los tribunales federales utilizando otra herramienta legal: las peticiones de habeas corpus.

Aunque la administración republicana obtuvo una importante victoria legal el viernes pasado, los jueces han comenzado a dar la voz de alarma.

La agencia Associated Press documentó una serie de casos como el de un tribunal federal en Georgia, donde el enorme volumen de peticiones de habeas corpus ha creado " una emergencia judicial administrativa", escribió un juez en una orden judicial el 29 de enero.

Los casos en Georgia, Minnesota y Nueva York

El juez Clay Land, en Columbus, declaró que la administración Trump se está negando a proporcionar audiencias de fianza a los inmigrantes en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia, a pesar de sus "fallos claros y definitivos" contra la detención obligatoria. En cambio, el tribunal tuvo que ordenar audiencias para cada caso individual, escribió Land, un nominado del presidente republicano George W. Bush.

Video “Es algo injusto porque todos venimos con un sueño”: Reacciones a la revocación del TPS a hondureños, nicaragüenses y nepalíes



En Minnesota, donde continúan las redadas migratorias, el juez Patrick Schiltz indicó en una orden del 26 de enero que los funcionarios de Trump no habían hecho "ninguna previsión para lidiar con los cientos de peticiones de habeas corpus y otras demandas que seguramente resultarían". El tribunal había recibido más de 400 peticiones de habeas solo en enero, según una presentación del gobierno en un caso separado.

Schiltz, quien también fue nominado por Bush, señaló en una orden separada dos días después que el gobierno no había cumplido desde enero con decenas de órdenes de liberar o proporcionar otro tipo de alivio a las personas arrestadas durante la Operación Metro Surge.

PUBLICIDAD

Y en el Distrito Sur de Nueva York, el juez Arun Subramanian apuntó en diciembre pasado que el distrito había sido "inundado" con peticiones de alivio de inmigrantes que no representaban un riesgo de fuga o peligro, pero que, sin embargo, estaban encarcelados indefinidamente.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró en un comunicado la semana pasada que la administración estaba "más que preparada para manejar la carga legal necesaria para cumplir con la agenda de deportación del presidente Trump para el pueblo estadounidense".

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, que también envió un comunicado por correo electrónico, criticaron al poder judicial.

Si los jueces rebeldes respetaran la ley al adjudicar casos y respetaran la obligación del Gobierno de preparar adecuadamente los casos, no habría una carga abrumadora de hábeas corpus ni preocupación por el cumplimiento de órdenes por parte del Departamento de Seguridad Nacional Departamento de justicia

Video Organizaciones piden a condado Orange demandar al estado por detenciones ligadas a ICE