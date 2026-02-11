Reanudan vuelos en Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas: ¿Qué dijo la FAA?
Video FAA suspende vuelos en El Paso, Texas, hasta el 20 de febrero por motivos de seguridad
Tras anunciar el cierre repentino del espacio aéreo en una de las zonas fronterizas más transitadas entre Estados Unidos y México, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que ya se ha levantado la restricción temporal sobre El Paso, Texas.
Información en desarrollo...