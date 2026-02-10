Noticias EEUU ampliará revocación de pasaportes a padres con deudas de manutención infantil, ¿en qué casos? Estados Unidos endurecerá la aplicación de una ley que permite revocar pasaportes a padres que adeuden manutención infantil.

Video Arizona recupera millones de dólares para manutención de menores: un alivio para miles de familias

Los padres que deban una cantidad significativa de manutención infantil podrían quedarse sin pasaporte, ya que el gobierno de Estados Unidos endurecerá una norma de hace 30 años que le permite revocar pasaportes estadounidenses hasta que se realicen los pagos, dijeron tres funcionarios federales a The Associated Press.

Aunque la revocación de pasaportes por deudas de manutención infantil por más de 2.500 dólares está vigente por ley desde 1996, el Departamento de Estado solo actuaba cuando alguien solicitaba renovar su documento de viaje o buscaba otros servicios consulares. En otras palabras, dependía de que la persona se acercara al departamento por algún requisito.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ahora el departamento comenzará a revocar pasaportes por iniciativa propia basándose en datos que le comparta el Departamento de Salud, dijeron funcionarios al tanto del plan, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque el cambio aún no se anuncia públicamente.

El número de personas que podrían verse afectadas no estaba claro de momento, pero podrían ser miles. Debido al posible gran universo de deudores con pasaporte, el Departamento de Estado realizará el cambio en etapas, dijeron los funcionarios.

Video TSA lanza nueva tecnología para seguridad en el aeropuerto de Miami



El primer grupo será aquel que deba más de 100.000 dólares en manutención infantil, dijeron los funcionarios. Uno de los funcionarios dijo que menos de 500 personas están en ese rango y podrían evitar que se les revoque el pasaporte si entran en un plan de pago con el Departamento de Salud después de ser notificados de la posible revocación.

El funcionario no pudo decir cuándo entrarían en vigor más cambios o cuántas personas podrían perder sus pasaportes.

Desde que el Programa de Denegación de Pasaportes comenzó con la aprobación en 1996 de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo, la iniciativa ha recaudado casi 621 millones de dólares en pagos de manutención infantil atrasados, incluidos nueve cobros de más de 300.000 dólares, según la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En una respuesta por correo electrónico a las consultas de la AP sobre el cambio, el Departamento de Estado dijo que “está revisando opciones para hacer cumplir una ley de larga data que previene que quienes deben una manutención sustancial descuiden sus obligaciones legales y morales hacia sus hijos”. Añadió: “Es sencillo: los padres irresponsables deben pagar sus atrasos en la manutención”.

PUBLICIDAD

FTA