¿Cuántas deportaciones de inmigrantes van en administración Trump? Director de ICE revela cifras de expulsiones

Descubre cuántas deportaciones se han realizado durante la administración del presidente Donald Trump y a qué se debe

N+ Univision
Por:N+ Univision
Video En Minnesota temen por supuestos agentes de ICE que se hacen pasar por constructores, repartidores y activistas

Este martes 10 de febrero 2026, el director de ICE, Todd Lyons, mencionó que, gracias a los recursos proporcionados por el Congreso, ha aumentado la capacidad de detención de inmigrantes y de igual forma reveló el número de deportaciones que se han hecho durante el actual mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos.

Lyons también dijo que el presidente de los Estados Unidos fue el que les encargó las deportaciones masivas de inmigrantes.

Aquí te decimos cuántas deportaciones se hicieron tan solo el año pasado.

¿Cuántas deportaciones hubo el año pasado?

El director del ICE mencionó que, gracias a los recursos que les ha proporcionado el Congreso, han podido aumentar sus operaciones y los vuelos de expulsión a diario, con lo que han llegado a expulsar a más de 475.000 tan solo el año pasado.

Con esta cifra, la administración de Donald Trump estaría superando el año con mayor número de deportaciones durante la administración de Barack Obama que reportó 438.421 inmigrantes expulsados en el 2013, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

En el caso del presidente Obama, sumando sus dos períodos presidenciales, en total logró deportar a más de 3 millones de personas.

Video Líderes de agencias de inmigración se presentan ante el Capitolio luego de muertes de Renee Good y Alex Pretti

Trump después de las muertes en Minneapolis

El presidente de los Estados Unidos ha reconocido que puede que se necesite un enfoque más suave en el caso de la política migratoria.

Esto se debe a todas las muertes que hubo en Minneapolis, por lo que el gobierno optó por reiterar a 700 agentes migratorios, pero continuando con la estrategia.

Encarcelar inmigrantes sin fianza

Este viernes 6 de febrero, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones determinó que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de negar las audiencias de fianza a inmigrantes arrestados va acorde con la constitución.

Lo que dijo la jueza básicamente fue que los extranjeros que sean aprehendidos en algún lugar de EEUU no podrán ser liberados bajo fianza, no importa el tiempo que hayan estado en el país.

Relacionados:
NoticiasDeportacionesEstados Unidos de América

