Noticias Departamento de Justicia divulga nuevos archivos Epstein con acusaciones no corroboradas contra Trump Documentos del FBI incluyen entrevistas con una mujer que afirmó haber sido agredida sexualmente por Jeffrey Epstein y por el actual presidente Donald Trump cuando era menor.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el jueves nuevos documentos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein, entre ellos registros del FBI que describen entrevistas con una mujer que formuló acusaciones no corroboradas contra el presidente Donald Trump.

Los documentos describen varias entrevistas realizadas por el FBI en 2019 a una mujer que afirmó haber sido agredida sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años. En su relato, dijo que Epstein la llevó “a Nueva York o a Nueva Jersey” y la presentó al ahora presidente.



De acuerdo con los registros del FBI, la mujer declaró a los investigadores que mordió a Trump cuando él intentó forzarla a realizar un acto sexual. También afirmó que tanto ella como personas cercanas recibieron durante años llamadas amenazantes para que guardaran silencio, algo que relacionó con el caso Epstein.

Los archivos son parte de los millones de documentos que el DOJ ha tenido que hacer públicos después de que el Congreso aprobada por virtual unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Su divulgación ha generado un intenso debate político y legal: legisladores de ambos partidos presionan por más transparencia, mientras abogados de la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, intentan bloquearla.

Epstein, quien durante años mantuvo una relación de amistad con Trump y vínculos con figuras influyentes de la política, los negocios y el entretenimiento, fue acusado de abusar sexualmente de menores y de dirigir una red de tráfico sexual que involucraba a adolescentes.

En 2008 se declaró culpable en Florida de solicitar prostitución a una menor y en 2019 fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual. Ese mismo año murió en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio: las autoridades lo declararon un suicidio. Maxwell fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por ayudar a reclutar y explotar a menores.

Por qué no habían sido publicados los archivos Epstein con un testimonio contra Trump

Según el DOJ, los archivos recién publicados no se incluyeron en bloques anteriores porque habían sido “codificados incorrectamente como duplicados”.

Trump ha negado de manera reiterada cualquier conducta indebida relacionada con Epstein. El Departamento de Justicia indicó previamente que algunos de los documentos difundidos contienen “acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump”.



Los registros publicados el jueves también detallan que el FBI entrevistó a la mujer en cuatro ocasiones mientras intentaba evaluar su testimonio. Sin embargo, en las divulgaciones anteriores solo se había incluido un resumen de una de esas entrevistas.

Según el DOJ, los agentes pidieron a la mujer más detalles sobre sus supuestas interacciones con Trump durante una entrevista posterior, pero ella dejó de responder preguntas y terminó cortando el contacto.

La publicación de estos documentos ocurre mientras crece el escrutinio político sobre la gestión de los archivos de Epstein. El miércoles, un comité de la Cámara de Representantes votó para citar a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a declarar bajo juramento sobre cómo el departamento ha manejado la divulgación de los expedientes.