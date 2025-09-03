"Sabemos los nombres": víctimas de Epstein anuncian que crearán su propia "lista de clientes" del fallecido delincuente sexual

Video Caso Epstein: víctimas dicen que harán su propia lista de clientes del fallecido agresor sexual

Un grupo de víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein anunciaron este miércoles en las escaleras frente al Capitolio, en Washington DC, que crearán su propia lista de personas que conocieron como asociadas a las actividades ilegales de Epstein.

"Nosotras, sobrevivientes de Epstein, hemos discutido crear nuestra propia lista. Sabemos los nombres, muchas fuimos abusadas por ellos", dijo Lisa Phillips, quien se identificó como una de las víctimas.

"Ahora juntas, como sobrevivientes, confidencialmente, recopilaremos los nombres que todas conocemos. Será hecho por y para sobrevivientes, nadie más estará involucrado", afirmó Phillips

Las víctimas de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein hicieron oír su voz el martes en el Capitolio, presionando a los legisladores para que obliguen a hacer pública la investigación sobre tráfico sexual del fallecido financiero.

Phillips planteó que "el Congreso debe escoger, continuarán protegiendo a los depredadores, o finalmente proteger a las sobrevivientes".

Hizo un breve relato de su experiencia con Epstein: "En el año 2000, me llevaron a la isla de Jeffrey Epstein mientras realizaba una sesión fotográfica en una isla cercana. A quienes vi y lo que experimenté allí fue un vistazo a un mundo muy oscuro y perturbador", explicó en sus palabras en las escalinatas del Capitolio.

En la rueda de prensa de este miércoles participaron mujeres que compartieron como la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, las atrajo hacia el círculo del fallecido financiero.

Maxwell fue condenada en 2022 a 20 años de prisión por su participación en un plan para explotar y abusar sexualmente de varias menores de edad durante una década.

Controversia sobre la supuesta "lista de clientes" de Epstein

La existencia de una supuesta "lista de clientes" de los abusos sexuales de Epstein ha sido uno de los temas que más ha llamado la atención de los que siguen la trama.

Aunque en un inicio la fiscal general Pam Bondi alegó que tal lista existía, luego cambió de opinión y dijo que no había evidencia de que Epstein hubiera reunido en un listado a las personas que visitaban su isla.

Al respecto, Maxwell, en una entrevista con el fiscal general adjunto Todd Blanche en julio, también expresó que " no hay una lista de clientes" de Epstein.

En la conversación con Blanche, Maxwell aseguró no recordar al ahora presidente Donald Trump —quien fue amigo de Epstein durante varios años— participando en hechos ilegales o cuando menos controversiales con el fallecido financista. Tras este encuentro, la expareja de Epstein fue trasladada a una cárcel de mínima seguridad en Texas, desde Florida.

La muerte de Epstein, quien según las autoridades se suicidó, ha generado numerosas teorías conspirativas que sostienen que fue asesinado para evitar la implicación de figuras de alto perfil.

