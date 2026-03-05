Britney Spears ¿Qué es DUI? Por esta razón detuvieron a Britney Spears en California La Princesa del Pop volvió a pasar unas horas en la estación de policía. Aquí te decimos por qué y cuándo será el juicio

La cantante estadounidense Britney Spears, de 44 años, fue detenida en California, Estados Unidos, la noche del miércoles 4 de marzo de 2026. Aquí te contamos el motivo del arresto de la llamada Princesa del Pop.

A lo largo de su carrera, Britney Spears ha estado envuelta en polémicas derivadas por algunos problemas con la ley.

Fue en 2007 cuando la intérprete de "Baby One More Time" tuvo que ser presentada antes las autoridades estadounidenses por cuatro cargos relacionados con delitos menores.

En ese mismo año, enfrentó una pena de seis meses en la cárcel por presuntamente atropellar a una persona y darse a la fuga; en este caso también se le acusó de conducir sin licencia vigente en Los Ángeles.

Esta situación de la licencia vencida se repitió en 2023, pero en ambos casos fue absuelta.

¿Por qué detuvieron a la Princesa del Pop cuando iba en su carro?

De acuerdo con los primeros informes, la cantante estadounidense fue arrestada a las 9:30 pm del miércoles 4 de marzo de 2026 por presuntamente conducir en estado de ebriedad.

En Estados Unidos, conducir bajo los efectos del alcohol, drogas y cualquier medicamento o sustancia controlada se le conoce como DUI, por sus siglas en inglés: Driving Under Influence.

Britney Spears fue fichada en la estación de policía de Ventura, California, alrededor de las 3:00 am y, finalmente, fue liberada cerca de las 6:00 am.

Sin embargo, la intérprete de "Toxic" irá a juicio el 4 de mayo de 2026 para enfrentar los cargos por DUI.