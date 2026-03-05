Gobierno de Estados Unidos ¿Cuánto cuesta la guerra en Medio Oriente? Esto vale cada misil lanzado por Estados Unidos Estados Unidos no escatima para ganar la guerra contra Irán y ya ha gastado millones de dólares. Aquí te decimos cuánto le ha costado el despliegue militar y los ataques con misiles.

Con el objetivo de ganar la guerra contra Irán, Estados Unidos no escatima cuando se trata de invertir en misiles, equipo táctico y armamento militar. Aquí te decimos cuánto dinero ha gastado la administración del presidente Donald Trump en este conflicto en el Medio Oriente.

El 28 de febrero de 2026 comenzó la ofensiva estadounidense-israelí en contra de Irán con bombardeos intensos hacia instalaciones militares del Gobierno iraní.

Las imágenes de estos ataques le dieron la vuelta al mundo, ya que el alcance de los misiles y drones fue letal. Es en este tipo de armas en las que tanto Estados Unidos como Israel están invirtiendo fondos para ganar la guerra, pues el precio parece no importar.

¿Cuánto cuestan los misiles que EU está lanzando hacia Irán?

Para desplegar su operación militar en Irán, Estados Unidos habría gastado hasta el momento 1,000 millones de dólares, de acuerdo con distintas estimaciones.

Tan solo el primer día de la guerra, el sábado 28 de febrero de 2026, tres aviones estadounidenses F-15E Strike Eagle con valor de 90 millones cada uno fueron derribados en Kuwait, lo que significa una pérdida de casi 300 millones de dólares en un día.

Para trasladar las tropas, barcos y aeronaves a la región del Medio Oriente, Estados Unidos ha gastado unos 630 millones de dólares. Esto lo informó en días recientes Elaine McCusker, exfuncionaria de presupuesto del Pentágono, al diario The Wall Street.

En cuanto a los misiles, el predilecto del Ejército estadounidense es el misil de ataque de precisión (PrSM), por garantizar asaltos certeros y de largo alcance. Por ello, en 2025 firmó un contrato con la empresa Lockheed Martin por 4.940 millones de dólares para que fabricara 400 misiles en un año.

Haciendo la división, se puede estimar que cada misil PrSM cuesta casi 12.5 millones de dólares.