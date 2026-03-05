Gobierno de Estados Unidos

¿Cuánto cuesta la guerra en Medio Oriente? Esto vale cada misil lanzado por Estados Unidos

Estados Unidos no escatima para ganar la guerra contra Irán y ya ha gastado millones de dólares. Aquí te decimos cuánto le ha costado el despliegue militar y los ataques con misiles.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Quinto día de guerra vs Irán: Del ataque con un torpedo, a la muerte de un colombiano en Dubai por bombardeos

Con el objetivo de ganar la guerra contra Irán, Estados Unidos no escatima cuando se trata de invertir en misiles, equipo táctico y armamento militar. Aquí te decimos cuánto dinero ha gastado la administración del presidente Donald Trump en este conflicto en el Medio Oriente.

El 28 de febrero de 2026 comenzó la ofensiva estadounidense-israelí en contra de Irán con bombardeos intensos hacia instalaciones militares del Gobierno iraní.

PUBLICIDAD

Las imágenes de estos ataques le dieron la vuelta al mundo, ya que el alcance de los misiles y drones fue letal. Es en este tipo de armas en las que tanto Estados Unidos como Israel están invirtiendo fondos para ganar la guerra, pues el precio parece no importar.

Video Guerra Medio Oriente: Fuerzas de Defensa de Israel atacan objetivos en zonas civiles del Líbano

Más sobre Gobierno de Estados Unidos

¿Cuáles son los 4 objetivos de Trump en la guerra contra Irán? Presidente justifica ataques en Medio Oriente
2 mins

¿Cuáles son los 4 objetivos de Trump en la guerra contra Irán? Presidente justifica ataques en Medio Oriente

Estados Unidos
Gobierno de Trump cambia reglas para acceder a vivienda pública: Esto sabemos sobre nuevos requisitos
2 mins

Gobierno de Trump cambia reglas para acceder a vivienda pública: Esto sabemos sobre nuevos requisitos

Estados Unidos
El Air Force One será pintado de rojo, blanco y azul, como ha insinuado Trump, según el ejército de EEUU
2 mins

El Air Force One será pintado de rojo, blanco y azul, como ha insinuado Trump, según el ejército de EEUU

Estados Unidos
Congresistas hispanos desafían a Trump: ¿Qué es la Ley 'Buen Vecino', contra Doctrina 'Donroe'?
1 mins

Congresistas hispanos desafían a Trump: ¿Qué es la Ley 'Buen Vecino', contra Doctrina 'Donroe'?

Estados Unidos
¿Qué anunció hoy Estados Unidos en contra de Irán? Esto hará para frenar represiones en el país de Medio Oriente
2 mins

¿Qué anunció hoy Estados Unidos en contra de Irán? Esto hará para frenar represiones en el país de Medio Oriente

Estados Unidos
Qué saber sobre el cierre parcial del gobierno y su impacto
2 mins

Qué saber sobre el cierre parcial del gobierno y su impacto

Estados Unidos
Ayatolá Jamenei culpa a Trump por apoyar manifestaciones que han dejado miles de muertos en Irán
2 mins

Ayatolá Jamenei culpa a Trump por apoyar manifestaciones que han dejado miles de muertos en Irán

Estados Unidos
Gobierno recorta más de $7,500 millones en proyectos de energía limpia en estados que apoyaron a Kamala Harris
6 mins

Gobierno recorta más de $7,500 millones en proyectos de energía limpia en estados que apoyaron a Kamala Harris

Estados Unidos
Las amenazas que pesan sobre el Seguro Social y los cheques de millones de personas
6 mins

Las amenazas que pesan sobre el Seguro Social y los cheques de millones de personas

Estados Unidos
Cómo es el lujoso avión que Catar le regaló a Trump y cuáles son los riesgos detrás del obsequio de $400 millones
6 mins

Cómo es el lujoso avión que Catar le regaló a Trump y cuáles son los riesgos detrás del obsequio de $400 millones

Estados Unidos

¿Cuánto cuestan los misiles que EU está lanzando hacia Irán?

Para desplegar su operación militar en Irán, Estados Unidos habría gastado hasta el momento 1,000 millones de dólares, de acuerdo con distintas estimaciones.

Tan solo el primer día de la guerra, el sábado 28 de febrero de 2026, tres aviones estadounidenses F-15E Strike Eagle con valor de 90 millones cada uno fueron derribados en Kuwait, lo que significa una pérdida de casi 300 millones de dólares en un día.

Para trasladar las tropas, barcos y aeronaves a la región del Medio Oriente, Estados Unidos ha gastado unos 630 millones de dólares. Esto lo informó en días recientes Elaine McCusker, exfuncionaria de presupuesto del Pentágono, al diario The Wall Street.

En cuanto a los misiles, el predilecto del Ejército estadounidense es el misil de ataque de precisión (PrSM), por garantizar asaltos certeros y de largo alcance. Por ello, en 2025 firmó un contrato con la empresa Lockheed Martin por 4.940 millones de dólares para que fabricara 400 misiles en un año.

Haciendo la división, se puede estimar que cada misil PrSM cuesta casi 12.5 millones de dólares.

Video Video: Momento exacto en que buque de guerra de EEUU lanza misiles Tomahawk contra objetivos en Irán
Relacionados:
Gobierno de Estados UnidosGuerramisilesIránNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX