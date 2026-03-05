Guerra ¿Te puedes quedar sin casa? Te decimos cuánto han subido los intereses de la hipoteca desde que estalló la guerra Desde tres semanas antes de iniciar la guerra, en Estados Unidos la tasa hipotecaria promedio a largo plazo mantenía una tendencia a la baja, pero esa racha terminó y te decimos cómo afectará tu patrimonio.

Video Tasas hipotecarias bajan a 5,98% por primera vez en más de tres años

Otro golpe a la economía de los estadounidenses desde que el presidente Donald Trump declaró la guerra a Irán se está percibiendo con el aumento en los intereses que pagan por las hipotecas de sus casas. Aquí te contamos cuánto de más deberás abonar para hacerte de tu patrimonio.

Esta semana en Estados Unidos, la tasa promedio de las hipotecas a largo plazo dejó la tendencia de ir a la baja como venía ocurriendo desde tres semanas atrás, de acuerdo con la agencia AP. Esta disminución en los intereses de los créditos para vivienda no se veía desde 2022.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el repunte en las tasas de interés referentes a préstamos inmobiliarios, a partir del domingo 28 de febrero de 2026, respondió al incremento en los precios del petróleo, que fue uno de los primeros tambaleos en la economía mundial desde que el presidente estadounidense Donald Trump inició la ofensiva militar en el territorio iraní.

Video Guerra en Medio Oriente día 6: Conflicto se extiende y naciones europeas refuerzan defensas ante amenazas

¿Cuánto subió la tasa hipotecaria en Estados Unidos desde que inició la ofensiva militar en Irán?

Al estallar la guerra, la tasa de referencia de las hipotecas con tasa fija a 30 años subió a 6% en Estados Unidos. Mientras que en la semana previa a que se intensificaran los bombardeos y ataques estadounidenses-israelíes en Irán, este indicador se mantenía en 5.98%.

Aunque con el comienzo del conflicto en Medio Oriente la tasa hipotecaria promedio en Estados Unidos subió a 6%, sigue siendo menor a la que se registró a inicios de 2025, cuando superó el 7%.

Otra excelente noticia es que, a pesar de que los mercados financieros se sacudieron desde que inició la ofensiva militar, los años hipotecarios para refinanciar sus préstamos hipotecarios bajaron esta semana.

Esta tasa promedio cayó a 5.43% en comparación con el 5.44% que mantenía en la semana previa a que Estados Unidos, con apoyo de Israel, intensificara los ataques militares en territorio iraní.