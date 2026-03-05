ÚLTIMA HORA
estados unidos

Trump destituye a Kristi Noem y anuncia quién puede ocupar cargo en DHS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 5 de marzo de 2026 la destitución de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 5 de marzo de 2026 la destitución de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Información en desarrollo…

