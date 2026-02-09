Noticias Caso Epstein: Ghislaine Maxwell busca indulto para testificar y exculpar a Clinton y Trump Un abogado de Ghislaine Maxwell dijo que la exnovia de Epstein está dispuesta a testificar para exculpar a Donald Trump. Aquí te decimos a cambio de qué declararía

Video Ghislaine Maxwell se ampara en la Quinta Enmienda y calla ante el Congreso por el caso Epstein

Este lunes 9 de febrero 2026, el abogado de Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, declaró que ella estaría dispuesta a testificar para exculpar al expresidente Bill Clinton y al presidente Donald Trump, pero a cambio buscaría un indulto. Aquí te damos los detalles

Esto se dio en una declaración a puerta cerrada con legisladores tanto demócratas como republicanos.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar también que horas antes Maxwell invocó sus derechos a la 5.ª enmienda para no responder preguntas las cuales podrían incriminarla.

Demócratas dicen que Maxwell busca clemencia

Por parte de los demócratas dijeron que la declaración del abogado de Maxwell era parte de una campaña para que el presidente Donald Trump pusiera fin a su sentencia.

"Es muy claro que está haciendo campaña por la clemencia", dijo la representante Melanie Stansbury, demócrata de Nuevo México.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes le dijo a los periodistas que no creía que se debería darle el indulto a la exnovia de Epstein.

La corte había rechazado su apelación.

La Corte Suprema rechazó su apelación de que fue condenada injustamente. Sin embargo, ella le pidió a un juez de Nueva York que considere que su juicio fue viciado por violaciones institucionales.