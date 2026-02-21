Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell rechaza la publicación de más documentos sobre Epstein y llama inconstitucional la ley para su divulgación Los abogados de Ghislaine Maxwell, la encarcelada exsocia de Jeffrey Epstein, están luchando contra la solicitud de divulgación de 90,000 páginas relacionadas con el fallecido financista, alegando que la ley utilizada para forzar la reciente divulgación pública de millones de documentos es inconstitucional.

Video Trump niega nexos con Epstein y Hillary Clinton pide audiencias públicas tras nuevos archivos

Los abogados de la encarcelada socialité británica Ghislaine Maxwell están luchando contra la solicitud de divulgación de 90,000 páginas relacionadas con el fallecido financiero Jeffrey Epstein y la propia Maxwell, alegando que la ley utilizada para obligar a la divulgación pública de millones de documentos es inconstitucional.

Los representantes legales de Maxwell, antigua socia y pareja de Epstein, presentaron el viernes por la noche documentos ante el tribunal federal de Manhattan para intentar bloquear la divulgación de documentos de una demanda civil por difamación, ya resuelta, presentada hace una década por la difunta víctima de Epstein, Virginia Giuffre, contra Maxwell.

El Departamento de Justicia solicitó recientemente a un juez que levantara los requisitos de confidencialidad de los expedientes.

Los abogados de Maxwell afirmaron que el Departamento de Justicia obtuvo los documentos, que de otro modo estarían sujetos a órdenes de confidencialidad, de forma indebida durante su investigación penal sobre Maxwell. Afirmaron que los documentos incluyen transcripciones de más de 30 declaraciones e información privada sobre asuntos financieros y sexuales relacionados con Maxwell y otras personas.

Algunos registros del intercambio de pruebas durante un año en la batalla judicial ya se hicieron públicos en respuesta a una orden de un tribunal federal de apelaciones.

Argumentan separación de poderes

Los abogados de Maxwell afirman que una ley aprobada por el Congreso en diciembre para obligar a la divulgación de millones de documentos relacionados con Epstein viola la doctrina de la separación de poderes de la Constitución.

"E l Congreso no puede, por ley, despojar a este Tribunal de su poder ni eximirlo de la responsabilidad de proteger sus expedientes contra el uso indebido. Hacerlo viola la separación de poderes", escribieron los abogados Laura Menninger y Jeffrey Pagliuca sobre la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

" En virtud de la separación de poderes de la Constitución, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo pueden interferir en el poder judicial. Ese poder incluye la facultad de resolver de manera definitiva y final los casos y las disputas", añadieron los abogados.

La publicación desde hace semanas de documentos relacionados con Epstein, procedentes de investigaciones penales, ha dado lugar a nuevas revelaciones sobre los abusos sexuales que Epstein cometió durante décadas contra mujeres y adolescentes. Algunas víctimas se han quejado de que sus nombres e información personal fueron revelados en los documentos, mientras que los nombres de sus abusadores fueron tachados.

Los miembros del Congreso se han quejado de que solo se ha hecho pública aproximadamente la mitad de los documentos existentes, muchos de ellos con censuras, a pesar de que los funcionarios del Departamento de Justicia han dicho que se ha publicado todo, excepto algunos archivos que no pueden hacerse públicos hasta que un juez dé el visto bueno.

Giuffre, Epstein, el expríncipe Andrés y Maxwell

Giuffre afirmó que Epstein la había traficado con otros hombres, entre ellos el expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor. Demandó a Mountbatten-Windsor en 2021, alegando que habían mantenido relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años.

Él negó sus acusaciones y ambos llegaron a un acuerdo en 2022. Hace un par de días, fue arrestado y permaneció detenido durante casi 11 horas por sospecha de conducta indebida al haber compartido información comercial confidencial con Epstein.

En unas memorias publicadas tras su suicidio el año pasado, Giuffre escribió que los fiscales le dijeron que no la incluyeron en el juicio por tráfico sexual contra Maxwell porque no querían que sus acusaciones distrajeran al jurado.

Maxwell, de 64 años, fue declarada culpable en diciembre de 2021 y condenada a 20 años de prisión. Epstein se quitó la vida en una cárcel federal en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. Maxwell fue trasladada de una prisión federal en Florida a un campo de prisioneros de baja seguridad en Texas el verano pasado, después de participar en dos días de entrevistas con el fiscal general adjunto Todd Blanche.

Hace dos semanas, s e negó a responder a las preguntas de los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en una declaración realizada mediante videollamada a su centro penitenciario federal, aunque indicó a través de un comunicado de su abogado que estaba "dispuesta a hablar con total sinceridad" si se le concedía el indulto.