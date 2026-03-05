Irán

Trump dice que debe participar en selección del nuevo líder de Irán: ¿Qué opina del hijo de Ali Jamenei?

El presidente opinó sobre la elección del nuevo líder de Irán. Esto dijo Trump sobre el hijo del fallecido ayatola, Ali Jamenei

picture
Por:N+ Univision y AFP
Video Guerra en Medio Oriente se extiende: Caen proyectiles en el enclave de Najicheván en Azerbaiyán

El Presidente Donald Trump habló este jueves 5 de marzo de 2026 sobre la elección del nuevo líder de Irán y se opuso a que fuera el hijo del ayatola muerto, Ali Jamenei.

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos inició ataques, en conjunto con Israel, en contra de Irán, argumentando una operación en contra de armas nucleares en el país de Medio Oriente.

Video Guerra Medio Oriente: Irán promete venganza tras ataque de EEUU a buque, DOS ayuda a ciudadanos a regresar

Estados Unidos activó el plan Furia Épica, mientras Israel, el Rugido de León, para incursionar por aire y agua en territorio de Irán.

¿Qué dijo Trump sobre elección de nuevo líder de Irán?

Este jueves se dio a conocer que el presidente tuvo una entrevista con el medio Axios, donde habló sobre el nuevo líder de Irán y aprovechó para opinar sobre el hijo el ayatola muerto, Ali Jamenei.

Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos


De acuerdo con reportes de The New York Times, Mojtaba Jameneí, hijo del ayatola muerto, se perfila como el nuevo líder de Irán.

Estaba previsto que los líderes religiosos encargados de la designación del nuevo líder de Irán designaran a Mojtaba Jameneí como el sucesor de su padre.

Sin embargo, la elección del nuevo líder no ha sucedido, en cambio, Estados Unidos e Israel han emprendido nuevos ataques, que derivaron en el hundimiento del buque de guerra más importante de Irán.

En la entrevista que se difundió este jueves, Trump señaló que "el hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán".

Más información en breve

