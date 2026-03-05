Noticias ¿Cuándo es Luna creciente en marzo de 2026? Este día puedes verla en el cielo de Estados Unidos Después de las impactantes imágenes que dejó la reciente Luna de Sangre o Luna Roja, muchas personas se preguntan si durante marzo habrá otros fenómenos astronómicos visibles; en N+ Univision te contamos todos los detalles

Video Eclipse Lunar Total en Arizona: Así se vio el fenómeno de la 'Luna de Sangre'

Después de las impactantes imágenes que dejó la reciente Luna de Sangre o Luna Roja, muchas personas se preguntan si durante marzo habrá otros fenómenos astronómicos visibles.

Uno de ellos es la Luna creciente, por ello, en N+ Univisión te contamos las fechas y horarios clave del calendario astronómico de marzo de 2026 para que sepas cuándo observarla desde Estados Unidos.

¿Qué es la Luna creciente?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la fase de Luna creciente ocurre cuando se forma una delgada franja plateada visible desde la Tierra. Esto sucede porque la parte iluminada de la Luna está orientada en gran medida en d irección opuesta a nuestro planeta, por lo que solo una pequeña porción puede verse.

Esa franja luminosa aumenta cada día conforme la órbita lunar permite observar más de su lado iluminado. Durante este proceso, la Luna aparece un poco más tarde cada jornada, lo que facilita identificar la transición hacia las siguientes fases.

¿Qué sigue despues?

Dichas fases son el primer cuarto lunar, la Luna ya ha completado aproximadamente una cuarta parte de su recorrido mensual alrededor de la Tierra y desde nuestro planeta se aprecia la mitad de su cara iluminada. A menudo se le llama “media luna”, aunque en realidad lo que vemos es solo una parte de la Luna completa: la mitad de la mitad iluminada.

En esta etapa, conocida como cuarto creciente, la Luna suele salir cerca del mediodía y ponerse alrededor de la medianoche. Al caer la tarde se encuentra alta en el cielo, lo que ofrece muy buenas condiciones para observarla.

Posteriormente evoluciona hacia la fase de gibosa creciente, cuando la mayor parte del lado iluminado queda visible y el satélite natural luce cada vez más brillante en el firmamento.

Fechas y horarios de la Luna creciente en EEUU

De acuerdo con el sitio especializado en zonas horarias y eventos astronómicos TimeAndDate, durante marzo de 2026 se podrá observar la fase de Luna creciente en Estados Unidos.

La siguiente Luna creciente comenzará el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 21:23 horas y terminará el miércoles 25 de marzo de 2026 a las 15:17 horas. Estos horarios están calculados con base en la hora local de Washington D. C., por lo que pueden variar ligeramente dependiendo de la zona horaria dentro del país.

En general, durante esta fase la Luna suele salir antes del mediodía y puede observarse incluso en el cielo diurno. Sin embargo, se vuelve mucho más visible alrededor del atardecer y normalmente se oculta antes de la medianoche.

Así, durante varios días de marzo podrás disfrutar de la vista de la Luna creciente. Este fenómeno puede observarse a simple vista, aunque el espectáculo puede apreciarse aún mejor con ayuda de un telescopio.

