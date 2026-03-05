Noticias En menos de una semana, dos inmigrantes mueren bajo custodia de ICE: uno era mexicano Un documento oficial publicado por el Senado de Estados Unidos en 2026, revela información alarmante sobre las muertes registradas en centros de detención migratoria; además denuncian aumento de muertes por negligencia médica y falta de transparencia

Video Muere mexicano bajo custodia de ICE: Alberto Gutiérrez falleció tras días con fiebre en California

En menos de una semana, dos inmigrantes murieron mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés), lo que ha provocado indignación y preocupación entre organizaciones y ciudadanos en distintos países.

Las víctimas, un mexicano y un haitiano, fallecieron presuntamente por falta de atención médica adecuada mientras permanecían detenidos en centros migratorios y bajo custodia de agentes de ICE.

Un documento oficial publicado por el Senado de Estados Unidos en febrero de 2026, dirigido a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés), y a Todd M. Lyons, director del ICE, revela información alarmante sobre las muertes registradas en centros de detención migratoria.

Aumentan muertes en centros de detención de ICE

De acuerdo con el Senado, siete personas murieron bajo custodia de ICE solo en diciembre de 2025; a esa cifra se suman seis fallecimientos registrados desde el inicio de 2026. Legisladores estadounidenses consideran que el incremento en estas muertes está relacionado con la política de deportaciones masivas impulsada por la administración del presidente Donald Trump, cuya prioridad ha sido detener al mayor número posible de inmigrantes.

Ante esta situación, el Senado exigió al DHS utilizar todos los recursos disponibles para reforzar la supervisión de los centros de detención, investigar cada uno de los fallecimientos y garantizar atención médica adecuada a las personas detenidas.

Datos oficiales indican que al finalizar 2025 ICE reportó 32 muertes en sus instalaciones, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2004. Según el documento legislativo, múltiples evidencias apuntan a que varios de estos fallecimientos pudieron haberse evitado.

Entre los casos más recientes destacan las muertes de Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años y originario de Veracruz, México, y Emmanuel Damas, de 56 años, ciudadano haitiano. Gutiérrez Reyes falleció el 27 de febrero de 2026, mientras que Damas murió el 1 de marzo del mismo año. Sin embargo, ICE confirmó oficialmente este último fallecimiento hasta el 4 de marzo.

El caso del mexicano Alberto Gutiérrez Reyes

Alberto Gutiérrez Reyes fue detenido por agentes de ICE el 9 de enero de 2026 en Los Ángeles. Días después de su arresto, comenzó a presentar graves problemas de salud, agravados por condiciones climáticas extremas registradas en Estados Unidos durante ese periodo.

De acuerdo con testimonios de su familia, el inmigrante solicitó atención médica en repetidas ocasiones, pero esta le habría sido negada.

Gutiérrez Reyes murió durante la madrugada del 27 de febrero. Su fallecimiento dejó en situación vulnerable a su esposa y a su hijo, ya que él era el principal sostén económico del hogar, según relataron familiares en una campaña de recaudación publicada en GoFundMe.

Emmanuel Damas, muerto por infección dental

Días después, otro caso generó preocupación entre organizaciones defensoras de migrantes. Emmanuel Damas, originario de Haití, murió también bajo custodia de ICE, presuntamente tras no recibir tratamiento médico oportuno.

Damas había sido detenido en Massachusetts en septiembre de 2025. Seis meses después comenzó a quejarse de un fuerte dolor de muela; según los primeros reportes, funcionarios del centro de detención en Arizona -al que fue trasladado- habrían desestimado sus quejas, asegurando que fingía el dolor.

La falta de atención médica derivó en una infección dental grave que finalmente provocó su muerte el 1 de marzo de 2026.

Condiciones de detención bajo cuestionamiento

Actualmente ICE mantiene detenidas a aproximadamente 73,000 personas en todo el país, muchas de ellas sin antecedentes penales. El organismo incluso ha comenzado a reabrir centros de detención que anteriormente fueron cerrados debido a denuncias por negligencia médica y falta de personal.

El documento del Senado señala que personas de distintas edades y nacionalidades han muerto bajo custodia migratoria, algunas poco tiempo después de ingresar a los centros y otras tras haber vivido durante décadas en Estados Unidos.

Aunque las muertes en centros de detención se han registrado bajo diferentes administraciones, los legisladores advierten que el número actual resulta especialmente alarmante.

Negligencia médica y falta de transparencia

El informe también critica la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional, señalando que en lugar de asumir responsabilidad por los fallecimientos, la agencia ha intentado desacreditar a las víctimas resaltando su estatus migratorio o presuntas infracciones. Además, el Senado asegura que el gobierno ha insistido públicamente en que las condiciones de detención y la atención médica en ICE son adecuadas, pese a evidencias que indican lo contrario.

Auditorías internas han detectado múltiples fallas en la atención médica, incluyendo expedientes clínicos incompletos, ausencia de exámenes médicos iniciales y falta de detección de enfermedades crónicas o problemas de salud mental que podrían poner en riesgo la vida de los detenidos.

Incluso médicos han denunciado que agentes federales interfieren en la atención hospitalaria de los inmigrantes detenidos, impidiendo en algunos casos el contacto con familiares o la realización de consultas médicas privadas.

Según el Senado, toda la evidencia disponible contradice la versión oficial del gobierno y sugiere que las condiciones de salud y atención médica en los centros de detención migratoria siguen siendo insuficientes.

JICM