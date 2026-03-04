Noticias Cámara de Representantes cita a la Fiscal Pam Bondi sobre divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein Hoy el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó para que acuda la Fiscal General Pam Bondi sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Con 24 votos a favor y 19 en contra, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó este 4 de marzo para que se cite a la Fiscal General Pam Bondi para que testifique sobre la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein.

Fue la representante republicana Nancy Mace, quien propuso citar al fiscal general, lo cual finalmente fue aprobado con apoyo bipartidista.

La representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, estuvo acompañada por los demócratas y republicanos Tim Burchett, Michael Cloud, Lauren Boebert y Scott Perry.

¿Por qué citaron a Bondi en la Cámara de Representantes por el caso Epstein?

Algunos congresistas han cuestionado al Departamento de Justicia porque solo publicó más de 3 millones de páginas de las 6 millones que tiene en su poder sobre el caso Epstein.