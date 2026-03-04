Noticias

Cámara de Representantes cita a la Fiscal Pam Bondi sobre divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein

Hoy el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó para que acuda la Fiscal General Pam Bondi sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Video Una audiencia explosiva: Gritos y tensión marcan la comparecencia de Pam Bondi por archivos Epstein

Con 24 votos a favor y 19 en contra, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó este 4 de marzo para que se cite a la Fiscal General Pam Bondi para que testifique sobre la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein.

Fue la representante republicana Nancy Mace, quien propuso citar al fiscal general, lo cual finalmente fue aprobado con apoyo bipartidista.

  • La representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, estuvo acompañada por los demócratas y republicanos Tim Burchett, Michael Cloud, Lauren Boebert y Scott Perry.
Video Howard Lutnick comparecerá ante el Congreso para aclarar su relación con Jeffrey Epstein

¿Por qué citaron a Bondi en la Cámara de Representantes por el caso Epstein?

Algunos congresistas han cuestionado al Departamento de Justicia porque solo publicó más de 3 millones de páginas de las 6 millones que tiene en su poder sobre el caso Epstein.

En noviembre 2025, el Congreso votó para que se hicieran publicos los archivos sobre Jeffrey Epstein, esto a través de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. A partir de ese momento, el Departamento de Justicia tenía un periodo de 30 días para publicar documentos no clasificados que detallaban la investigación. Luego, Donald Trump, firmó un proyecto de ley que ordena la divulgación de los archivos gubernamentales.

