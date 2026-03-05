Departamento de Seguridad Nacional

¿Por qué Trump destituyó a Kristi Noem del DHS? Esto pasará con la secretaria de Seguridad Nacional

Aquí te decimos qué le depara a Kristi Noem una vez deje de estar al frente del DHS

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Mientras continúa la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos anunció en su red Truth Social que destituyó a Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional.

El mandatario estadounidense confirmó que Markwayne Mullin, senador estadounidense del estado Oklahoma, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) a partir del 31 de marzo de 2026.

"La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!)", escribió Donald Trump, en Truth Social, acerca del futuro de la ahora exsecretaria de Seguridad Nacional.

¿Por qué Trump destituyó a Kristi Noem?

De acuerdo con la agencia AFP, el presidente estadounidense Donald Trump tomó la decisión de remover del cargo a Kristi Noem después de que durante sus audiencias en el Congreso generó polémica por la adjudicación de un contrato público importante.

Trump escribió en su cuenta de Truth Social por qué destituyó a Noem: "pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida".

