Jeffrey Epstein

20 años del caso Epstein: cronología de uno de los mayores escándalos de abusos sexuales de la era moderna

El caso de la red de abusos de Jeffrey Epstein tiene ya casi 20 años. Aquí, un recorrido por las tumultuosas dos décadas del caso de la red de abusos sexuales que Epstein operó, una cronología de las investigaciones de Epstein y los esfuerzos para abrir los archivos del gobierno.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Dos décadas después de que Jeffrey Epstein fuera denunciado por primera vez ante la policía, el Departamento de Justicia (DOJ) ha comenzado a publicar los archivos de la investigación sobre el fallecido agresor sexual y su confidente y asociada, Ghislaine Maxwell.

Promulgada el mes pasado, la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein exige la divulgación de los registros gubernamentales sobre Epstein y Maxwell. La fecha límite de publicación era el 19 de diciembre, pero ese fue el día en que el DOJ recién ha iniciado la publicación.

La Ley, aprobada abrumadoramente en el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump, exigía que el Departamento de Justicia, el FBI y los fiscales federales divulgaran todos los documentos y materiales de investigación no clasificados.

Esta etapa es la más reciente de una larga lucha por los registros que sustentan uno de los casos más sonados y controvertidos del Departamento de Justicia. Epstein se suicidó en su celda de la cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba el juicio.

Entre las preguntas que rodean la publicación se encuentran: cuánta luz arrojan los documentos sobre los crímenes de Epstein, sus interacciones con amigos influyentes en los negocios, la política y el mundo académico, y si algo en los documentos respaldará, o refutará, las afirmaciones de una de las denunciantes de que otros hombres poderosos participaron o sabían de la conducta indebida de Epstein.

El caso de la red de abusos de Jeffrey Epstein tiene ya casi 20 años. Aquí, un recorrido por estas tumultuosas dos décadas, una cronología de las investigaciones de Epstein y los esfuerzos para abrir los archivos del gobierno:


Jeffrey EpsteinGhislaine MaxwellDonald TrumpBill Clinton

