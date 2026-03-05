Aranceles Un grupo de 24 estados busca frenar el nuevo arancel de Donald Trump A pesar de la decisión de la Corte Suprema de anular los aranceles recíprocos, el presidente Trump busca establecer una nueva tarifa aduanera del 10% a los productos de importación; sin embargo, varios gobernadores buscan frenar esta nueva tarifa.

Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos había anulado los aranceles que Donald Trump había fijado anteriormente, el presidente estadounidense señaló que habrá una nueva cuota aduanera del 10%a los productos de importación, pero varios estados no cedieron y presentaron una demanda.

Los estados inconformes con los impuestos a los productos importados, entre los que están Nueva York, Pensilvania y California, indicaron que el mandatario estadounidense pretende instaurar estos nuevos aranceles basándose parcialmente en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, lo que invalida la iniciativa.

"Trump sigue aplicando políticas ilegales e irresponsables con la esperanza de que se mantengan, pero son los estadounidenses quienes pagan el precio cada día", mencionó el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado.

"Los aranceles de Trump han sido rechazados por la Corte Suprema, por lo que impone otros a los californianos y a todos los estadounidenses como un niño que hace una rabieta", agregó el demócrata.

¿Cuántos estados no ceden a los nuevos impuestos por importar productos?

La nueva tarifa aduanera de 10% no fue aceptada por 24 estados y presentaron una demanda en el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos en contra del Gobierno del presidente Donald Trump, hoy jueves 5 de marzo de 2026.

Con esta impugnación legal de los nuevos aranceles, los inconformes alegan que el mandatario estadounidense no puede esquivar la sentencia de la Corte Suprema que había impugnado la mayoría de los impuestos a productos importados apenas en febrero pasado.

Al respecto, el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, dijo: "no nos equivoquemos, la política económica característica del presidente Trump es históricamente impopular y está costando a los estadounidenses, a nuestras empresas y a nosotros como estados cientos de miles de millones de dólares".

"No puede continuar solo porque unos pocos abogados de Trump hayan encontrado la manera de tergiversar las palabras y elaborar un argumento legal", añadió el fiscal general de Oregón, estado que se encuentra entre los que rechazan los nuevos aranceles.

¿Qué estados van a demandar a Trump por la nueva tarifa aduanera?

La demanda contra los nuevos aranceles del 10% está liderada por los estados demócratas de Nueva York, California, Oregón y Arizona.

