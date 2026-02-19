Noticias Trump anuncia que divulgarán archivos relacionados con vida alienígena, extraterrestre y OVNIs El mensaje de Trump se da días después de la polémica del expresidente Obama, quien dijo que “son reales”, pero que no los ha visto.



El mensaje de Trump se da a unos días de la polémica del expresidente Barack Obama, quien dijo que “son reales”, pero que no los ha visto.

El presidente escribió esta noche en su red social que instruirá al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes para que comiencen el proceso de identificar y divulgar archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNIs).



Señaló que esto es debido al gran interés mostrado sobre el tema en los últimos días.

Así como cualquier otra información vinculada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes.

¿Qué dijo Obama sobre la vida extraterrestre?

Durante su participación en el podcast de Brian Tyler Cohen, y en una dinámica de preguntas rápidas, le cuestionaron al expresidente acerca de la existencia de extraterrestres, y él aseguró que son reales.

Son reales... Pero no los he visto. Y no los están ocultando en el Área 51

Trump critica a Obama por revelar información clasificada

Después de las declaraciones de Obama, Donald Trump criticó al demócrata por revelar información clasificada.

No sé si son reales o no, pero puedo decirte que reveló información clasificada. No debería haberlo hecho. Cometió un gran error. Eso lo sacó de información clasificada.



Luego dijo que él, por su parte, no tiene ninguna opinión al respecto.

Nunca hablo de eso. Mucha gente lo hace; mucha gente cree en eso