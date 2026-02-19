Noticias

Trump anuncia que divulgarán archivos relacionados con vida alienígena, extraterrestre y OVNIs

El mensaje de Trump se da días después de la polémica del expresidente Obama, quien dijo que “son reales”, pero que no los ha visto.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video El Pentágono pausará entrenamiento de nuevos reclutas con VIH

El mensaje de Trump se da a unos días de la polémica del expresidente Barack Obama, quien dijo que “son reales”, pero que no los ha visto.

El presidente escribió esta noche en su red social que instruirá al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes para que comiencen el proceso de identificar y divulgar archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNIs).

Notas Relacionadas

¿Barack Obama ha visto extraterrestres? Expresidente asegura que son reales y habla del Área 51

¿Barack Obama ha visto extraterrestres? Expresidente asegura que son reales y habla del Área 51

Estados Unidos
2 min


Señaló que esto es debido al gran interés mostrado sobre el tema en los últimos días.

Así como cualquier otra información vinculada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes.
Video Obama habla del video racista publicado por Trump; expresidente revive polémica sobre extraterrestres

Más sobre Noticias

Acusan de asesinato al esposo de una maestra hallada muerta en su casa en un supuesto robo en Ohio
1 mins

Acusan de asesinato al esposo de una maestra hallada muerta en su casa en un supuesto robo en Ohio

Estados Unidos
Endurecen reglas para refugiados sin Green Card: ahora pueden ser detenidos de forma indefinida
1 mins

Endurecen reglas para refugiados sin Green Card: ahora pueden ser detenidos de forma indefinida

Estados Unidos
Cuerpos de las ocho víctimas de la avalancha de Sierra Nevada todavía no han sido recuperados por el clima extremo
1 mins

Cuerpos de las ocho víctimas de la avalancha de Sierra Nevada todavía no han sido recuperados por el clima extremo

Estados Unidos
Desde nevadas históricas hasta amenazas de tornados: estos serán los efectos de la nueva tormenta invernal
2 mins

Desde nevadas históricas hasta amenazas de tornados: estos serán los efectos de la nueva tormenta invernal

Estados Unidos
Gobierno de Trump cambia reglas para acceder a vivienda pública: Esto sabemos sobre nuevos requisitos
2 mins

Gobierno de Trump cambia reglas para acceder a vivienda pública: Esto sabemos sobre nuevos requisitos

Estados Unidos
Detectan fraude en tiempo compartido para Puerto Vallarta, Jalisco: Red está ligada a cártel terrorista mexicano
2 mins
ÚLTIMA HORA

Detectan fraude en tiempo compartido para Puerto Vallarta, Jalisco: Red está ligada a cártel terrorista mexicano

Estados Unidos
Trump lanza ultimátum a Irán y da plazo para llegar a un acuerdo nuclear
1 mins

Trump lanza ultimátum a Irán y da plazo para llegar a un acuerdo nuclear

Estados Unidos
‘Coyote’ cambió la ruta para cruzar ilegalmente a adolescente hondureña y la abandonó herida
2 mins

‘Coyote’ cambió la ruta para cruzar ilegalmente a adolescente hondureña y la abandonó herida

Estados Unidos
Chinos usaban a exmilitares de EEUU para obtener Green Card: Así hacían fraude matrimonial
2 mins

Chinos usaban a exmilitares de EEUU para obtener Green Card: Así hacían fraude matrimonial

Estados Unidos
Donald Trump encabeza primera Junta de Paz: "Una novena guerra está por terminar"
5 mins

Donald Trump encabeza primera Junta de Paz: "Una novena guerra está por terminar"

Estados Unidos

¿Qué dijo Obama sobre la vida extraterrestre?

PUBLICIDAD

Durante su participación en el podcast de Brian Tyler Cohen, y en una dinámica de preguntas rápidas, le cuestionaron al expresidente acerca de la existencia de extraterrestres, y él aseguró que son reales.

Son reales... Pero no los he visto. Y no los están ocultando en el Área 51

Trump critica a Obama por revelar información clasificada

Después de las declaraciones de Obama, Donald Trump criticó al demócrata por revelar información clasificada.

No sé si son reales o no, pero puedo decirte que reveló información clasificada. No debería haberlo hecho. Cometió un gran error. Eso lo sacó de información clasificada.


Luego dijo que él, por su parte, no tiene ninguna opinión al respecto.

Nunca hablo de eso. Mucha gente lo hace; mucha gente cree en eso


Mira también:

Notas Relacionadas

Endurecen reglas para refugiados sin Green Card: ahora pueden ser detenidos de forma indefinida

Endurecen reglas para refugiados sin Green Card: ahora pueden ser detenidos de forma indefinida

Estados Unidos
1 min
Relacionados:
NoticiasOvnisExtraterrestresEspacio exteriorDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX