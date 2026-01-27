Tormenta invernal El costo de la tormenta invernal que "lo ha apagado todo": Expertos explican el daño a la economía Los expertos afirman que la enorme tormenta invernal de esta semana está teniendo un impacto multimillonario en la economía de EEUU. Aquí, los detalles de lo que explican especialistas

Video Mega tormenta invernal azota a Estados Unidos y afecta a más de 200 millones de personas

La mortal y extensa tormenta invernal que ha paralizado esta semana gran parte del este de Estados Unidos con hielo, nieve y frío también está afectando a la economía con un impacto multimillonario, según los expertos.

¿Pero cuánto? Economistas y meteorólogos intentan conocer los costos de las perturbaciones causadas por los desastres climáticos invernales, que no son tan fáciles de calcular como los edificios destruidos por huracanes, inundaciones e incendios.

La tormenta invernal de este 2026 ha dejado un saldo preliminar de al menos 30 personas muertas, de acuerdo con un recuento de la agencia de noticias AFP, y cuantiosos daños materiales tanto públicos como privados.

Además, miles de vuelos se han visto afectados, ya sea por cancelación o retrasos debido a la caída de nieve, lluvia o neblina que impide un viaje seguro en aeropuertos de Estados Unidos.

“Eventos como esta tormenta ponen de relieve la interconexión de nuestra economía con las condiciones meteorológicas. Cuando los principales centros de transporte cierran o fallan las redes eléctricas, los efectos en cascada se extienden simultáneamente a las cadenas de suministro y las operaciones comerciales de múltiples sectores”, afirmó Jacob Fooks, economista del Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera de la Universidad Estatal de Colorado.

Fooks señaló que los investigadores no tienen un consenso, pero la mayoría de las estimaciones sugieren que los fenómenos meteorológicos graves, en conjunto, pueden reducir el producto interno bruto entre un 0.5 % y un 2 % anual, algo que calificó de “muy sustancial”.

Con un PIB estadounidense de aproximadamente 30 billones de dólares, esto representaría entre 150,000 y 600,000 millones de dólares.

AccuWeather adelanta un alto costo de la tormenta

La mayoría de los economistas, meteorólogos y expertos en desastres afirmaron que es demasiado pronto para calcular un costo real de la tormenta de frío extremo que se extendió desde el fin de semana. Sin embargo, la empresa privada AccuWeather anunció que su estimación preliminar para la tormenta, que hasta última hora del lunes había obligado a la suspensión de 11,400 vuelos, ronda 105,000 y 115,000 millones de dólares, una cifra que otros seis expertos calificaron de excesiva e insuficientemente detallada.

"Gran parte de este costo se debe a las interrupciones del comercio y al costo de los cortes de electricidad", declaró Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather, a The Associated Press en la convención anual de la Sociedad Meteorológica Americana en un frío Houston. "Algunos negocios cerrarán durante días, una semana o más".

Por eso AccuWeather la llama "la tormenta que lo paralizó todo", añadió Porter. Para el lunes, ya había causado la muerte de al menos 25 personas.

A eso hay que sumarle el derribo de cables eléctricos por hielo, dejando a cientos de miles de personas sin electricidad, la pérdida de árboles, daños a vehículos y la cancelación de vuelos, dijo Porter. Señaló que tomará tiempo reiniciar el tráfico aéreo y restaurar todo el suministro eléctrico.

¿Exagera AccuWeather con sus estimaciones?

El economista climático Adam Smith, quien dirigía la lista de desastres climáticos de mil millones de dólares de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), afirmó que esta tormenta costará fácilmente miles de millones de dólares, convirtiéndola en el primer desastre climático de mil millones de dólares del país en 2026.

Sin embargo, Smith, ahora científico sénior de impacto climático en Climate Central, afirmó que no es ni de lejos tan costoso como sugiere AccuWeather.

Señaló que la estimación de esa empresa ha sido una excepción entre los expertos en impactos climáticos y economía. Señaló la estimación inicial de la empresa privada de 250,000 millones de dólares en daños por los incendios forestales de Los Ángeles del año pasado. Varios grupos de clima, riesgo y seguros esperaron para realizar un análisis exhaustivo y todos afirmaron que la cantidad real rondaba los 60,000 millones de dólares.

Las estimaciones de AccuWeather son mucho más altas porque consideran el panorama general de los costos indirectos y a largo plazo, afirmó Porter, incluyendo la cadena de suministro empresarial y los costos médicos. La mayoría de las demás estimaciones subestiman los desafíos que enfrentan las personas de la comunidad y las empresas, añadió, señalando la página de desastres de la NOAA de miles de millones de dólares, que enumeraba factores no considerados. Dicha página indica que las estimaciones de la NOAA deben considerarse conservadoras con respecto a las pérdidas reales.

Hasta este martes, la tormenta invernal más costosa registrada en EEUU es la de hielo de Texas de 2021, que costó alrededor de 26,000 millones de dólares, según Smith y Fooks. La ventisca del noreste de 2016 costó alrededor de 3,000 millones de dólares, según Fooks.

Smith afirmó que la tormenta de este fin de semana podría acercarse al costo de la tormenta de Texas de 2021 debido a su gran extensión.

¿Por qué los costos de tormentas son tan difíciles de cuantificar?

Existe una gran diferencia en el tipo de pérdidas que se mencionan con las tormentas invernales y otros desastres climáticos.

Los huracanes, los incendios y las inundaciones causan daños a edificios, infraestructura y bienes materiales que las aseguradoras cubren. En las tormentas de nieve y hielo, gran parte de estos daños se deben al costo de oportunidad, más difícil de cuantificar, según Smith, el profesor de meteorología de la Universidad del Norte de Illinois, Victor Gensini, el ex científico jefe de la NOAA, Ryan Maue, y el ex director del Servicio Meteorológico Nacional, Louis Uccellini.

“Cuando hablamos de daños de miles de millones de dólares, hablamos de daños por huracanes, básicamente pérdidas asegurables”, dijo Maue. “Generalmente, no se compensa económicamente a la gente por los estragos del mal tiempo”.

Uccellini señaló que puede ser complicado calcular los costos de esas oportunidades perdidas, en parte porque las investigaciones han demostrado que puede haber ganadores económicos en las tormentas invernales; por ejemplo, la ferretería que vende más palas y sal, y el supermercado que vende más alimentos.

Fooks, de la Universidad Estatal de Colorado, dijo que aún parece que las pérdidas superan con creces las ganancias. Citó problemas como la interrupción de las cadenas de suministro y las operaciones comerciales, los costos de respuesta para los gestores de emergencias y los departamentos de transporte, etc.

Porter y otros afirman que, independientemente de cómo se calculen los costos, estos se acumulan.

A medida que avanza el calentamiento global, se repiten los costosos desastres climáticos "con una frecuencia e impacto cada vez mayores en todo el mundo", afirmó Porter. "Este es solo el ejemplo más reciente".

