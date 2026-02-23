Noticias Tormenta invernal: ¿Hacia dónde avanza hoy la enorme masa de aire ártico que amenaza a EEUU? Con características de "ciclón bomba" debido a su rápida intensificación, el sistema ha puesto bajo advertencia de ventisca a más de 40 millones de personas.

Una de las tormentas invernales más potentes de la última década, llamada extraoficialmente Tormenta Invernal Hernando, continúa su paso por el corredor de la Interestatal 95.

Con características de "ciclón bomba" debido a su rápida intensificación, el sistema ha puesto bajo advertencia de ventisca a más de 40 millones de personas desde Maryland hasta Maine.

Trayectoria y pronóstico actual

Tras azotar la región de los Grandes Lagos y el Medio Oeste durante el fin de semana, el centro de la tormenta se desplaza actualmente frente a la costa de Nueva Inglaterra.

Impacto inmediato: El sistema se mueve hacia el noreste, afectando severamente a los estados de Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts.

Salida hacia el Atlántico: Se espera que el núcleo de la tormenta comience a alejarse de territorio estadounidense hacia las provincias atlánticas de Canadá (Nueva Escocia y Terranova) entre la noche de hoy lunes y la madrugada del martes 24 de febrero.

Residuo invernal: Aunque el sistema principal se retire, una masa de aire ártico mantendrá las temperaturas bajo el punto de congelación en todo el Noreste hasta finales de la semana, dificultando las labores de limpieza.

Los efectos colaterales de la tormenta

El impacto de la tormenta ha trascendido lo meteorológico, convirtiéndose en una crisis logística para la región:

Transporte: Más de 6,500 vuelos han sido cancelados en los principales aeropuertos (JFK, Newark, LaGuardia y Logan). En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani ha mantenido la prohibición de circulación para vehículos no esenciales.

Energía: Alrededor de 500,000 usuarios se encuentran sin servicio eléctrico. Massachusetts y Nueva Jersey reportan el mayor número de cortes debido a ráfagas de viento que han alcanzado velocidades de hasta 75 mph (120 km/h).

Seguridad: El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que, aunque la caída de nieve disminuya por la tarde, el "viento persistente" seguirá provocando ventiscas peligrosas que reducen la visibilidad a cero en carreteras clave como la I-80 y la I-95.

