Aviso de clima invernal en Estados Unidos: ¿Cómo será el pronóstico para mañana martes?

Si vives o planeas viajar por el este o centro de Estados Unidos mañana, martes 3 de marzo de 2026, toma tus precauciones, ya que las autoridades meteorológicas emitieron un aviso de clima invernal por nieve, aguanieve y lluvia helada; así será el pronóstico en varias zonas.

De acuerdo con avisos emitidos por distintas oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las condiciones podrían generar carreteras resbaladizas, afectaciones en los traslados matutinos y en algunos puntos, posibles cortes de energía por acumulación de hielo.

El NWS en Baltimore, Washington advirtió sobre precipitaciones mixtas, nieve, aguanieve y lluvia helada, en sectores del noroeste de Virginia y el este de Virginia Occidental.

En zonas como Shenandoah, Frederick, Page y Warren, se esperaban acumulaciones de nieve de entre 1 y 2 pulgadas, con hasta 3 pulgadas en crestas más elevadas. Además, se pronosticaron acumulaciones de hielo de hasta dos décimas de pulgada, principalmente en áreas montañosas.

  • El período más crítico se ubicó entre la mañana del lunes y la mañana del martes, con impacto potencial en los desplazamientos nocturnos y del martes temprano.

En el sureste de Virginia Occidental, incluyendo condados como Raleigh, Fayette y Pocahontas, el hielo podría alcanzar hasta un cuarto de pulgada, aumentando el riesgo de caída de ramas y posibles interrupciones eléctricas.

En el centro y oeste de Pensilvania, las oficinas del NWS en Pittsburgh y State College emitieron avisos por nieve ligera y formación de hielo

En condados como Jefferson, Indiana, Clearfield, Blair, Huntingdon y Dauphin, se anticiparon acumulaciones menores de nieve, generalmente inferiores a una pulgada y hasta una décima de pulgada de hielo.

Aunque las cantidades previstas no fueron extremas, las autoridades advirtieron que incluso una capa delgada de hielo puede volver resbaladizas carreteras, puentes y pasos elevados, especialmente durante el viaje matutino del martes.

Nieve y aguanieve en la mañana

Partes del sureste de Ohio y el noreste de Kentucky también permanecieron bajo aviso invernal. En estas zonas se proyectaron acumulaciones combinadas de nieve y aguanieve de hasta dos pulgadas, con una ligera capa de hielo. Las condiciones más complicadas se concentraron en las primeras horas del lunes.

En contraste con el este del país, el pronóstico para áreas montañosas de Wyoming incluyó acumulaciones significativamente mayores.

Las cordilleras Sierra Madre y Snowy Range podrían registrar entre 6 y 10 pulgadas de nieve, con cantidades superiores en los picos. En la Cordillera Norte de Laramie se estimaron entre 5 y 8 pulgadas, mientras que en la Cordillera Sur de Laramie, incluida la cumbre de la Interestatal 80 entre Cheyenne y Laramie, se previeron de 2 a 4 pulgadas.

Video Clima de hoy Estados Unidos 2 de marzo de 2026: Nieve, lluvia helada y temperaturas 25 grados bajo la media


