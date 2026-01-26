Tormenta invernal Tormenta invernal Fern: ¿cómo están las carreteras hoy en EE UU? Autopistas afectadas por nieve y frío extremo Autoridades advirtieron que una masa de aire ártico que avanza detrás de la tormenta haría caer las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante varios días, afectando la vida cotidiana

Video Mega tormenta invernal azota a Estados Unidos y afecta a más de 200 millones de personas

La extensa tormenta invernal Fern, que afecta prácticamente a medio Estados Unidos, ha complicado de forma generalizada las condiciones de las carreteras, con nieve, hielo y temperaturas bajo cero que afectan la movilidad en rutas interestatales, autopistas y carreteras estatales. Aquí en N+ Univision te informamos sobre vías afectadas por las condiciones climatológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencias de mal tiempo invernal y múltiples estados lanzaron avisos de viaje no seguro debido también a la visibilidad reducida.

En su boletín de la mañana de este lunes, el NWS advierte que el sistema de bajas presiones justo al sur de Nueva Inglaterra se desplazará hacia el este sobre el océano Atlántico el lunes. “La tormenta producirá fuertes nevadas en el noreste y zonas de lluvia/lluvia helada en partes del Atlántico Medio. También nevará en los Apalaches el lunes”, agrega.

Las autoridades de los estados afectados han desplegado equipos para retirar la nieve, pero en muchas regiones —especialmente en el Medio Oeste, el sureste y el noreste— viajar por carretera este lunes es muy peligroso, por lo que se recomienda evitar desplazamientos no esenciales y consultar fuentes oficiales para condiciones actualizadas de las carreteras.

Para quienes deben viajar, los sistemas 511 administrados por los Departamentos de Transporte de cada estado ofrecen información oficial sobre cierres, condiciones de superficie y alertas en tiempo real para rutas interestatales, carreteras federales y otras vías principales.

Estas son algunas de las principales vías afectadas por la tormenta invernal

En el estado de Nueva York, las autoridades emitieron restricciones a vehículos comerciales y avisos de peligro por nieve y hielo. Las principales autopistas presentaban en la mañana de este lunes condiciones complicadas y algunos incidentes ya reportados a primera hora de la mañana. Gran parte de la New York State Thruway, que incluye tramos de la I-87, I-90 y la I-95, amaneció cubierta de nieve o hielo, con condiciones deslizantes, según la autoridad del Thruway.

La vecina Nueva Jersey amaneció con condiciones similares. La gobernadora, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia en los 21 condados y las autoridades de tráfico decretaron limitaciones de velocidad en varias vías interestatales como la NJ Turnpike, la Garden State Parkway y la Atlantic City Expressway.

En Pensilvania, el sistema oficial de información vial 511PA muestra restricciones y controles de velocidad en varias carreteras principales debido a condiciones de clima invernal y seguridad vial. Las autoridades han impuesto un límite de velocidad adicional en varias interestatales y otras rutas principales, así como restricciones de vehículos comerciales. Entre las rutas con estas medidas figuran I-76, I-78, I-79, I-80, I-81, I-83, I-95 y otras carreteras interestatales, además de US-1, US-22 y otros tramos importantes del estado.

Prácticamente medio país tiene algún tipo de alerta por el mal tiempo. Imagen NWS



En Texas, la tormenta invernal ha ocasionado condiciones viales peligrosas y cierres temporales en carreteras clave debido a hielo y accidentes. En el área de Austin, la US 183 tuvo cierre total de los carriles sur por un choque relacionado con hielo acumulado, aunque posteriormente fue reabierta tras la limpieza del lugar. También se han reportado accidentes múltiples que cerraron tramos de la I-10 cerca de Junction y carriles cerrados en I-10 en el Loop 1604 en San Antonio por choques vinculados a superficies heladas. Las autoridades de TxDOT continúan instando a los conductores a evitar viajar si no es necesario.

En el Medio Oeste, la situación es idéntica, con avisos de precaución, restricciones y algunos cierres temporales, mientras se han reportado accidentes y las agencias trabajan para despejar las vías. Entre las rutas con "viaje no recomendado" está la I-270, donde se ha reportado un cierre parcial en St. Louis, Missouri, cerca del río Mississippi.

En las regiones del Sur y Sureste, la tormenta invernal Fern igualmente ha provocado condiciones muy peligrosas en las carreteras debido a la combinación de nieve, hielo peligroso y temperaturas bajo cero. Se mantienen alertas en Louisiana, Mississippi, Tennessee, Georgia y los estados vecinos donde se han generado avisos oficiales para evitar viajes no esenciales.