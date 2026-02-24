Massachusetts Tormenta invernal: ¿Qué distritos escolares cancelaron clases mañana? Así la suspensión de actividades el 25 de febrero de 2026 Para este miércoles 25 de febrero se espera la cancelación de clases y eventos escolares en la región, por ejemplo el Distrito de Philadelphia o al sureste de Massachusetts.

Video Nieve extrema: Al menos 10 mil vuelos cancelados por tormenta que dejó 3 pies de nieve en el noreste

La tormenta invernal de las últimas horas en el área noreste de Estados Unidos mantiene en alerta a las autoridades, debido a la caída de nieve y el bloqueo de caminos y vialidades; por lo que se ha anunciado la cancelación de clases para el próximo miércoles 25 de febrero.

¿Cómo estará el clima en EEUU para el 25 de febrero?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, se prevé un potencial de caída de nieve y aguanieve en los próximos tres días en Boston y Norton en Massachusetts.

Se pronostica una rápida nevada que podría afectar partes del trayecto matutino del miércoles, mientras que para los días jueves y viernes las afectaciones llegarían más hacia el sur de la región noreste de la Unión Americana.

En las próximas horas se espera que una rápida ráfaga de nieve se genere muy tarde esta noche, dejando una acumulación de nieve para el miércoles por la mañana de hasta 3 y 4 pulgadas.

Asimismo, se espera que al oeste de Estados Unidos se registre la ligera caída de nieve desde la noche de este martes y miércoles por la mañana, con nevadas con un promedio de 1 a 3 pulgadas, pero gran parte podría caer en un día, en un período de una hora.

Durante este martes 24 de febrero, las autoridades recomendaron no viajar el sureste de Massachusetts, especialmente para actividades no esenciales, pero se pide a los conductores que se mantengan fuera de las carreteras de todo el estado.

¿Qué distritos escolares cancelaron clases?

Para este miércoles 25 de febrero se espera la cancelación de clases y eventos escolares en la región; por ejemplo, el Distrito de Philadelphia anunció que, debido al mal tiempo, eventos universitarios fueron suspendidos.

Entre ellos, el evento Parent & Family University, que se llevaría a cabo el miércoles en la George Washington High School, fue cancelado sin fecha de reanudación.

Due to inclement weather, the Parent & Family University in-person event "Click, Type, Thrive: Everyday Tech Skills for Real Life" scheduled at George Washington High School has been canceled.



Please stay tuned for updates about future Parent & Family University events.#PHLed pic.twitter.com/mGBucuv6SN — Philadelphia Schools (@PHLschools) February 24, 2026



Asimismo , escuelas públicas de Brockton y Mashpee, la escuela secundaria técnica regional de Cape Cod y la escuela secundaria técnica vocacional Greater New Bedford también informaron que no abrirían el miércoles.

Varios distritos escolares más, como en Nueva York y Boston, las escuelas permanecieron cerradas este martes, y en el caso de Nueva York las clases se reanudarán el miércoles.

