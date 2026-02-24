Massachusetts

Tormenta invernal: ¿Qué distritos escolares cancelaron clases mañana? Así la suspensión de actividades el 25 de febrero de 2026

Para este miércoles 25 de febrero se espera la cancelación de clases y eventos escolares en la región, por ejemplo el Distrito de Philadelphia o al sureste de Massachusetts.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Nieve extrema: Al menos 10 mil vuelos cancelados por tormenta que dejó 3 pies de nieve en el noreste

La tormenta invernal de las últimas horas en el área noreste de Estados Unidos mantiene en alerta a las autoridades, debido a la caída de nieve y el bloqueo de caminos y vialidades; por lo que se ha anunciado la cancelación de clases para el próximo miércoles 25 de febrero.

¿Cómo estará el clima en EEUU para el 25 de febrero?

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, se prevé un potencial de caída de nieve y aguanieve en los próximos tres días en Boston y Norton en Massachusetts.

Se pronostica una rápida nevada que podría afectar partes del trayecto matutino del miércoles, mientras que para los días jueves y viernes las afectaciones llegarían más hacia el sur de la región noreste de la Unión Americana.

Más sobre Estados Unidos

Ciclón bomba golpea el noreste con vientos peligrosos y visibilidad nula
4 mins

Ciclón bomba golpea el noreste con vientos peligrosos y visibilidad nula

Estados Unidos
China insta a EEUU a cancelar aranceles unilaterales tras fallo de la Corte Suprema
2 mins

China insta a EEUU a cancelar aranceles unilaterales tras fallo de la Corte Suprema

Estados Unidos
¿EEUU ayudó a México en el operativo en donde "El Mencho" fue abatido?
4 mins

¿EEUU ayudó a México en el operativo en donde "El Mencho" fue abatido?

Estados Unidos
Francia cita al embajador Charles Kushner por comentarios de EEUU sobre asesinato de activista en Lyon
2 mins

Francia cita al embajador Charles Kushner por comentarios de EEUU sobre asesinato de activista en Lyon

Estados Unidos
Finaliza huelga de enfermeras en Nueva York: aprueban nuevo contrato laboral tras meses de negociación
2 mins

Finaliza huelga de enfermeras en Nueva York: aprueban nuevo contrato laboral tras meses de negociación

Estados Unidos
DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry: viajeros enfrentarán controles más lentos en aeropuertos de EEUU
1 mins

DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry: viajeros enfrentarán controles más lentos en aeropuertos de EEUU

Estados Unidos
Trump anuncia envío de barco hospital a Groenlandia
2 mins

Trump anuncia envío de barco hospital a Groenlandia

Estados Unidos
Reunión anual de gobernadores con Donald Trump desata choque entre partidos
4 mins

Reunión anual de gobernadores con Donald Trump desata choque entre partidos

Estados Unidos
Les Wexner afirma que fue “engañado” por Jeffrey Epstein y lo llama “un estafador de talla mundial”
8 mins

Les Wexner afirma que fue “engañado” por Jeffrey Epstein y lo llama “un estafador de talla mundial”

Estados Unidos
Trump aprueba asistencia por desastre para Washington D.C. tras derrame de aguas residuales en el río Potomac
2 mins

Trump aprueba asistencia por desastre para Washington D.C. tras derrame de aguas residuales en el río Potomac

Estados Unidos

En las próximas horas se espera que una rápida ráfaga de nieve se genere muy tarde esta noche, dejando una acumulación de nieve para el miércoles por la mañana de hasta 3 y 4 pulgadas.

Asimismo, se espera que al oeste de Estados Unidos se registre la ligera caída de nieve desde la noche de este martes y miércoles por la mañana, con nevadas con un promedio de 1 a 3 pulgadas, pero gran parte podría caer en un día, en un período de una hora.

Durante este martes 24 de febrero, las autoridades recomendaron no viajar el sureste de Massachusetts, especialmente para actividades no esenciales, pero se pide a los conductores que se mantengan fuera de las carreteras de todo el estado.

¿Qué distritos escolares cancelaron clases?

Para este miércoles 25 de febrero se espera la cancelación de clases y eventos escolares en la región; por ejemplo, el Distrito de Philadelphia anunció que, debido al mal tiempo, eventos universitarios fueron suspendidos.

Entre ellos, el evento Parent & Family University, que se llevaría a cabo el miércoles en la George Washington High School, fue cancelado sin fecha de reanudación.


Asimismo , escuelas públicas de Brockton y Mashpee, la escuela secundaria técnica regional de Cape Cod y la escuela secundaria técnica vocacional Greater New Bedford también informaron que no abrirían el miércoles.

PUBLICIDAD

Varios distritos escolares más, como en Nueva York y Boston, las escuelas permanecieron cerradas este martes, y en el caso de Nueva York las clases se reanudarán el miércoles.

TLS

Video Clima de hoy Estados Unidos 24 de febrero de 2026: De los 20°F en Nueva York a los 101°F en Texas esta misma semana
Relacionados:
MassachusettsTormenta invernalNoticiasClima

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX