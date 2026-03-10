Clima ¿Hay advertencia de clima invernal mañana miércoles? Así será el pronóstico en Estados Unidos En distintos lugares de EEUU se pronosticó clima invernal este miércoles; te compartimos en dónde

En Estados Unidos continuará el clima invernal mañana miércoles, 11 de marzo de 2026, por ello, en N+ Univisión te compartimos cómo será el pronóstico para que tomes tus precauciones ante las nevadas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) hay advertencias por fuertes nevadas, ventiscas y condiciones peligrosas para viajar en zonas montañosas y estados del norte del país.

Uno de los sistemas más intensos se espera en el estado de Washington, particularmente en el condado de Chelan, donde se mantiene una advertencia de tormenta invernal.

El pronóstico señala que desde la tarde del martes y hasta la noche del miércoles podrían registrarse nevadas intensas con acumulaciones adicionales de entre 8 y 12 pulgadas.

Además, el sistema podría intensificarse durante la noche del miércoles con condiciones de ventisca, lo que reduciría la visibilidad a menos de un cuarto de milla. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora (alrededor de 50 mph), lo que aumenta el riesgo de caída de árboles y dificultades para circular en carretera.

Nevadas en Michigan

En el estado de Michigan también se mantiene una advertencia de tormenta invernal para el condado de Marquette, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 4 a 9 pulgadas.

Las autoridades meteorológicas indican que las condiciones más peligrosas podrían presentarse durante los desplazamientos del miércoles por la mañana y la tarde, cuando la nieve sea más intensa.

En otras zonas del estado, como Keweenaw, Ontonagon y Houghton, también se prevén nevadas con acumulaciones menores, aunque suficientes para provocar carreteras resbaladizas y visibilidad limitada.

Por su parte, las áreas montañosas de la cordillera de las Cascadas también permanecerán bajo vigilancia por tormenta invernal. En las Cascadas del sur de Washington, se pronótica lo siguiente:

Acumulaciones de nieve de hasta 20 pulgadas, con mayores cantidades en zonas volcánicas.

Vientos con ráfagas de hasta 56 km/h (35 mph).

Carreteras y puentes potencialmente resbaladizos y peligrosos.

Mientras tanto, en las laderas orientales de las Cascadas, se esperan acumulaciones aún mayores que podrían alcanzar entre 11 y 35 pulgadas de nieve en zonas montañosas hasta el viernes.

Las autoridades meteorológicas advierten que el principal impacto de estas tormentas será en el transporte, ya que la combinación de nieve intensa y viento puede generar:

Carreteras cubiertas de nieve o hielo

Baja visibilidad

Retrasos en desplazamientos

Posibles cortes de energía

Por ello, el Servicio Meteorológico recomienda evitar viajes innecesarios, especialmente en zonas montañosas. En caso de tener que desplazarse, se aconseja llevar un kit de emergencia invernal con linterna, mantas, agua, alimentos y cadenas para neumáticos.

Los pronósticos indican que las condiciones invernales podrían extenderse hasta el jueves e incluso el viernes en algunas regiones montañosas, debido al paso de un sistema de tormenta que seguirá generando nieve intensa y vientos fuertes.

Por ello, las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de los avisos meteorológicos y revisar las condiciones de las carreteras antes de viajar.

